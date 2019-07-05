Топ-5 новостей недели: от Универсиады до «Стенограффии»
19:00, 05 Июль 2019
Лучшие новости первой июльской недели – в материале ЕТВ.
Пока всю неделю лето ходило вокруг да около Екатеринбурга, в городе произошло историческое событие, которое определило жизнь на несколько лет вперед.
ЕТВ собрал для вас эту и еще четыре яркие новости.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
В ожидании Универсиады
Екатеринбург наконец-то получил вожделенное крупное международное мероприятие. На этот раз победила заявка города на Универсиаду. Ну, как победила — конкурентов просто не было. Теперь до 2023 года Екатеринбург превратится в стройку. Насколько большую решит Москва. Наши власти очень ждут федеральных денег, ведь уже наобещали с три короба. Мы порассуждали, нужны ли Екатеринбургу студенческие игры и стоит ли жить ожиданиями международных соревнований.
Шнур на стадионе
Историческое событие ждет завтра «Екатеринбург Арену». На обновленном стадионе впервые пройдет концерт. Событие уникально для всего города. Вы тоже не помните, когда в последний раз у нас пели на 30-тысячную аудиторию? Так вот, это был 1998, на стареньком Центральном стадионе солировала Алла Пугачева. Тогда трибуны были заполнены только наполовину. Завтра должен быть аншлаг.
И граффити повсюду
В Екатеринбурге началась «Стенограффия». Превью к фестивалю нарисовали на заборе по Мамина-Сибиряка: «Эта надпись сделана легально». Граффити менялось свой вид три раза. На «Стенограффию» в этот раз приехал знаменитый Покрас Лампас, он напишет отрывок из манифеста Казимира Малевича на Площади 1-й пятилетки на Уралмаше. А вообще, будет много красивых граффити. Как и всегда, следите за ЕТВ: все покажем, обо все расскажем.
Дальше без Праги?
Сначала екатеринбуржцы лишились Грузии, теперь, похоже, и Праги. Все произошло так же внезапно, как и с нашими грузинскими партнерами. 2 июля пассажиры «Уральских авиалиний» долго ждали вылета, а потом выяснилось: в Прагу дорога закрыта. Наших чешских друзей не устроили условия полета по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика. Позже все-таки удалось договориться: до осени в Чехию улететь получится. А как будет дальше — пока непонятно.
Дальше без дегу
Из Екатеринбурга через Кольцово вывезли пару дегу. Млекопитающие покинули суровую уральскую столицу вместе с владельцем, ветеринарным сертификатом и без нарушений. Куда улетели дегу — история умалчивает. Но, как говорится, хорошо там, где нас нет
Афиша не для всех: напеваем Yesterday и смотрим «Щелкунчика»
ЕТВ, чем занять себя в выходные.
Тем не менее, хороших выходных!
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