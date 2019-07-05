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Проспект Сахарова в Академическом продлят до Суходольской

08:57, 05 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Мэрия утвердила план строительства дорог в отдаленном районе Екатеринбурга.

Администрация Екатеринбурга утвердила план строительства дорог в Академическом районе. Общая площадь проектируемой территории составила 46,54 гектара. В рамках программы «Столица» в отдаленном районе города продлят до Суходольской проспект Академика Сахарова, построят дорогу на улице Евгения Савкова на участке от Хрустальногорской до Косотурской, по улице Косотурской от Евгения Савкова до Суходольской тоже сделают покрытие, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Также рабочие займутся профилированием русла реки Патруши.

Протяженность дорог будет два километра. Еще 1,4 километра уйдет на профилирование русла. Ширину проезжей части сделаю 7,5 метра для магистральных улиц районного значения и 16 метров для магистральных улиц общегородского значения третьего класса. Тротуары будут шириной от 2,5 до 4,5 метра, велодорожки — три метра. Работы планируют закончить в 2021 году.

Напомним, проспект Академика Сахарова открыли только в марте 2019 года. Строительство закончили еще в 2018-м, но процесс затянулся из-за оформления документов. Кроме того, к 2020 году в Академическом построят развязку в районе пересечения Вильгельма де Геннина и Объездной и проложат прямой путь к ЕКАДу. Для этого придется продолжить Амундсена от перекрестка с улицей Академика Сахарова.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, дороги, Академический, строительство дорог, строительство, Екатеринбург
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