Покрас Лампас напишет манифест Малевича на Уралмаше
15:26, 05 Июль 2019
Чем удивит «Стенограффия» в Екатеринбурге.
Петербургский художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) нарисует в Екатеринбурге вторую работу — и опять в рамках фестиваля «Стенограффия». В этом году он напишет отрывок из манифеста Казимира Малевича прямо на Площади первой пятилетки. Вице-мэр Екатерина Куземка рассказала, что в администрации боялись, что жители Уралмаша не поймут работу: она представляет собой огромный крест, окруженный буквами. Но люди наоборот захотели добавить цвета в свой район.
"Я уверен что работа станет для России значимым арт-объектом. Она смелая с точки зрения концепции и с точки зрения того, что люди не забывают самое важное течение в искусстве, которое зародилось в России — наш Авангард. Мы не забываем наших художниеков, нашу культуру», — рассказал Покрас Лампас на пресс-конференции.
Также Покрас Лампас восстановит свою арку на Толмачева. Если у художника не хватит времени, подключат других участников фестиваля.
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Своей жизнью продолжает жить и превью «Стенограффии» на Мамина-Сибиряка. Граффити «Эта надпись сделана легально» впервые появилась на фестивале «Карт-Бланш» в 2018 году. Диалог между уличными художниками тогда начал Илья Мозги. Позже его работу закрасили, но 2 июля она возродилась. Каждый день на белой стене высказываются разные художники, меняя смысл надписи. Теперь она выглядит так:
Всего в рамках фестиваля «Стенограффия» должно появиться 20 работ от художников из шести стран. После завершения работы в Екатеринбурге «Стенограффия» отправится в турне. Художников ждут 13 локаций в Ханты-Мансийске, Омске, Каргасоке, Парабеле, Оренбурге, Ноябрьске, Муравленко, Тазовском, Томске, Новом порту, Санкт-Петербурге.
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