Покрас Лампас напишет манифест Малевича на Уралмаше 

Петербургский художник-каллиграф Покрас Лампас ( Арсений Пыженков) нарисует в Екатеринбурге вторую работу — и опять в рамках фестиваля « Стенограффия». В этом году он напишет отрывок из манифеста Казимира Малевича прямо на Площади первой пятилетки. Вице-мэр Екатерина Куземка рассказала , что в администрации боялись , что жители Уралмаша не поймут работу: она представляет собой огромный крест , окруженный буквами. Но люди наоборот захотели добавить цвета в свой район.





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Также Покрас Лампас восстановит свою арку на Толмачева. Если у художника не хватит времени , подключат других участников фестиваля.

рассказал Покрас Лампас на пресс-конференции.