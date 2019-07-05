Новая дорожка на набережной Исети будет впитывать воду
14:51, 05 Июль 2019
Покрытие впервые используют в муниципальном проекте благоустройства.
На правой стороне набережной Исети, от Малышева до Куйбышева, где сейчас идет реконструкция, получили дорожку, покрытие которой должно впитывать воду. При этом, по словам замглавы комитета по благоустройству Виктора Юровицкого, стоимость такого материала сопоставима с бехатоном, который обычно используют для набережных.
Рабочие специально вылили ведро воды на дорожку, чтобы показать ее способности:
Рабочие специально вылили ведро воды на дорожку, чтобы показать ее способности:
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Покрытие сделано по немецкой технологии с производством в России, рассказала представитель компании-дистрибьютора «БАУ-сервис» Валерия Тюменцева. Его название — Terraway, и, как утверждает производитель, оно экологически чистое, потому что не выделяет никаких вредных веществ. В составе покрытия — полиуретан и касторовое масло.
Производитель обещает, что покрытие может держаться 30-50 лет, если уложено на ровную твердую поверхность. Для такой основы подрядчик, занимающийся реконструкцией набережной, компания «Лев», сначала делает основание из щебня, потом отсев, на который уже и кладут покрытие.
Производитель обещает, что покрытие может держаться 30-50 лет, если уложено на ровную твердую поверхность. Для такой основы подрядчик, занимающийся реконструкцией набережной, компания «Лев», сначала делает основание из щебня, потом отсев, на который уже и кладут покрытие.
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Несмотря на инновационность, мэрия ставит срок гарантии на покрытие всего три года — за это время тротуар точно не рассыпется. На вопрос о том, будет ли покрытие долговечным, Викторий Юровицкий ответил своеобразно:
Виктор Юровицкий
зампредседателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга
И я, и вы — мы тоже не вечны.
Подрядчик должен закончить все работы на объекте до октября 2019 года. При этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил перед ним задачу завершить основную часть до Дня города, чтобы жители могли пользоваться набережной. В компании «Лев» пока сомневаются, что смогут закончить так быстро — остается еще очень много работ, а до дня города всего полтора месяца.
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