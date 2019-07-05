Новая дорожка на набережной Исети будет впитывать воду

14:51, 05 Июль 2019 Фото: ЕТВ Покрытие впервые используют в муниципальном проекте благоустройства.

На правой стороне набережной Исети , от Малышева до Куйбышева , где сейчас идет реконструкция , получили дорожку , покрытие которой должно впитывать воду. При этом , по словам замглавы комитета по благоустройству Виктора Юровицкого , стоимость такого материала сопоставима с бехатоном , который обычно используют для набережных.



Рабочие специально вылили ведро воды на дорожку , чтобы показать ее способности: Екатеринбург другими глазами: «Тут бабушки красятся!» Вьетнамка рассказывает о трудностях и радостях жизни в уральской столице.

Видео: ЕТВ

Покрытие сделано по немецкой технологии с производством в России , рассказала представитель компании-дистрибьютора « БАУ-сервис» Валерия Тюменцева. Его название — Terraway, и , как утверждает производитель , оно экологически чистое , потому что не выделяет никаких вредных веществ. В составе покрытия — полиуретан и касторовое масло.



Производитель обещает , что покрытие может держаться 30-50 лет , если уложено на ровную твердую поверхность. Для такой основы подрядчик , занимающийся реконструкцией набережной , компания « Лев», сначала делает основание из щебня , потом отсев , на который уже и кладут покрытие.

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Несмотря на инновационность , мэрия ставит срок гарантии на покрытие всего три года — за это время тротуар точно не рассыпется. На вопрос о том , будет ли покрытие долговечным , Викторий Юровицкий ответил своеобразно:

Виктор Юровицкий зампредседателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга И я , и вы — мы тоже не вечны.