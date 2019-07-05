Из-за Макаровского моста улицу Гражданскую закроют еще на неделю

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, как это было. Движение по Макаровскому мосту открыли 1 июля. Водители встретили это событие радостным гудением. Посмотрите

Строители продлили сроки перекрытия улицы Гражданской от Челюскинцев до дома № 11 по Гражданской. Путь для водителей будет закрыт до 14 июля. Ограничения связаны с реконструкцией Макаровского мостауточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.