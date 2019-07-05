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Из-за Макаровского моста улицу Гражданскую закроют еще на неделю

18:51, 05 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Водителям придется потерпеть до 14 июля.
Строители продлили сроки перекрытия улицы Гражданской от Челюскинцев до дома № 11 по Гражданской. Путь для водителей будет закрыт до 14 июля. Ограничения связаны с реконструкцией Макаровского моста, уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Движение по Макаровскому мосту открыли 1 июля. Водители встретили это событие радостным гудением. Посмотрите, как это было.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Макаровский мост, Екатеринбург, перекрытия
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