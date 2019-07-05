Дорожники Екатеринбурга перекрыли улицу Сакко и Ванцетти
14:22, 05 Июль 2019
Участок будет недоступен неделю.
Улицу Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге перекроют с 15 по 21 июля. ООО «Проект-консалтинг» закроет движение в районе дома № 37 по улице Радищева. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе мэрии.
Рабочие будут заниматься инженерными сетями. В период ограничений транспорт направят по улицам Московской, Радищева, Куйбышева и 8 Марта.
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