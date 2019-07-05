Архитекторы показали проект обновленной Красноармейской

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На Ярмарочной площади у Detox bar предлагают проводить мероприятия , связанные с торговлей едой или напитками. Рядом с ней расположится тихая зона для уютных бесед и настольных игр. « Пространство спроектировано таким образом , чтобы люди задер живались в этой зоне , проводили много времени», — говорится в проектной документации. В этой зоне планируют поставить переставные кубические конструкции , чтобы люди могли сидеть и отдыхать.

Архитектурная группаПРОСТО» представила проект благоустройства улицы Красноармейской от Энгельса до Карла Маркса. Пешеходный квартал решили разделить на девять зон. Весной представители архитектурной группы и фондаГорода может» встречались с жителями Красноармейской и выясняличто они хотят от обновленной улицы.