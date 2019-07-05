Архитекторы показали проект обновленной Красноармейской
13:21, 05 Июль 2019
В пешеходном квартале появятся кубические сидения, летний кинотеатр, зона для детей и встречи собачников. Работы начнутся в начале августа.
Архитектурная группа «ПРОСТО» представила проект благоустройства улицы Красноармейской от Энгельса до Карла Маркса. Пешеходный квартал решили разделить на девять зон. Весной представители архитектурной группы и фонда «Города может» встречались с жителями Красноармейской и выясняли, что они хотят от обновленной улицы.
На Ярмарочной площади у Detox bar предлагают проводить мероприятия, связанные с торговлей едой или напитками. Рядом с ней расположится тихая зона для уютных бесед и настольных игр. «Пространство спроектировано таким образом, чтобы люди задерживались в этой зоне, проводили много времени», — говорится в проектной документации. В этой зоне планируют поставить переставные кубические конструкции, чтобы люди могли сидеть и отдыхать.
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Благоустроют террасу возле ресторана «Дружба». По словам архитекторов, там можно будет почитать книгу, посидеть с чаем или оставить детей поползать среди растений. На Центральной площади Красноармейской предлагают проводить различные массовые мероприятия, в том числе Ночь музыки.
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Летом на Красноармейской можно будет посмотреть кино или послушать лекции. «Просмотры устраиваются таким образом, чтобы не мешать жильцам (лекции в более раннее время, кинопросмотры с наушниками)», — говорится в документации. Так учитываются пожелания жителей, которые высказывались против излишнего шума.
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Также в проекте говорится об игровой зоне для детей, рабочей зоне для деловых встреч, ресторанной зоне у «Елисейского», буккросинге, месте встреч для собачников с пакетиками для за питомцами и столиком для мисок.
В архитектурной группе «ПРОСТО» ЕТВ рассказали, что работы по благоустройству начнутся уже 3 августа и продлятся два месяца. Отмечается, что это будет эксперимент в рамках тактического урбанизма. Сам проект и дальнейшая судьба зависят от фонда «Город может»
ЕТВ рассказывал о том, как улица Красноармейская стала пешеходной. Сейчас от старого благоустройства остались сломанные скаймеки и разбитая плитка.
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