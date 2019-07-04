Вторчермет на две недели останется без Рижского переулка

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по переулку Рижскому на участке от дома № 16 до Патриса Лумумбы. Дорожники будут ремонтировать участок с 10 до 26 июля, сообщили в пресс-службе мэрии. Далее работы развернутся на улице Патриса Лумумбы от Рижского переулка до улицы Военной. Там работы будут вести круглосуточно, поэтому автомобилистам придется объезжать участок по Ангарской.

ЕТВ отметил перекрытия на карте: