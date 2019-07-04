Вторчермет на две недели останется без Рижского переулка
11:40, 04 Июль 2019
Дорожники будут менять асфальт.
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по переулку Рижскому на участке от дома № 16 до Патриса Лумумбы. Дорожники будут ремонтировать участок с 10 до 26 июля, сообщили в пресс-службе мэрии. Далее работы развернутся на улице Патриса Лумумбы от Рижского переулка до улицы Военной. Там работы будут вести круглосуточно, поэтому автомобилистам придется объезжать участок по Ангарской.
ЕТВ отметил перекрытия на карте:
Адвокат дьяволов
Известный екатеринбургский юрист Андрей Митин рассказывает, зачем защищать лидеров ОПС «Уралмаш».
В выходные также начнется ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Победы и Ильича. Из-за этого будет закрыто движение от остановки «Кузнецова» до «Лукиных». Работы начнутся 5 июля в 23:00 и закончатся только в 6:00 8 июля. Как изменятся маршруты, читайте здесь.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Зрелище
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Город
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.