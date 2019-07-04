Мэрия запустит трансферы для гостей «Иннопрома» и GMIS

Мэрия Екатеринбурга запустит бесплатные автобусы ради «Иннопрома» и GMIS. Транспорт будет курсировать от станций метро «Ботаническая» и «Площадь 1905 года» до «Екатеринбург-ЭКСПО» с 8 по 11 июля. На «Ботанической» интервал движения составит 15 минут, на «Площади 1905 года» — вдвое больше, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также автобусы будут забирать гостей от отелей «Novotel Екатеринбург Центр», «Angelo by Vienna House Екатеринбург», «Маринс Парк», «Ramada Hotel & Spa» и «Грин Парк». Из всех отелей кроме «Грин Парка» посетители международных мероприятий смогут уехать через каждые 30 минут, из последнего — через час.

Время работы транспорта — с 8:00 до 20:00. Порядок пути от «Екатеринбург-ЭКСПО» будет такой же, как в ту сторону.