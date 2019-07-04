Главная «ЕТВ»НовостиГород

Мэрия запустит трансферы для гостей «Иннопрома» и GMIS

09:24, 04 Июль 2019
image.jpg
Фото: ЕТВ
Транспорт будет курсировать от станций метро «Ботаническая» и «Площадь 1905 года» с 8 по 11 июля.

Мэрия Екатеринбурга запустит бесплатные автобусы ради «Иннопрома» и GMIS. Транспорт будет курсировать от станций метро «Ботаническая» и «Площадь 1905 года» до «Екатеринбург-ЭКСПО» с 8 по 11 июля. На «Ботанической» интервал движения составит 15 минут, на «Площади 1905 года» — вдвое больше, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также автобусы будут забирать гостей от отелей «Novotel Екатеринбург Центр», «Angelo by Vienna House Екатеринбург», «Маринс Парк», «Ramada Hotel & Spa» и «Грин Парк». Из всех отелей кроме «Грин Парка» посетители международных мероприятий смогут уехать через каждые 30 минут, из последнего — через час.

Время работы транспорта — с 8:00 до 20:00. Порядок пути от «Екатеринбург-ЭКСПО» будет такой же, как в ту сторону.

Адвокат дьяволов
Известный екатеринбургский юрист Андрей Митин рассказывает, зачем защищать лидеров ОПС «Уралмаш».
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Мэрия запустит трансферы для гостей «Иннопрома» и GMIS »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, автобусы, трансферы, GMIS, Иннопром, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Зрелище
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
От Светланы Зенковой
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
05 июля в 19:30
С Иван Бакаидов