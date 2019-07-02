В Екатеринбурге на общественных слушаниях решат судьбу стадиона РТИ

Мэрия Екатеринбурга объявила общественные обсуждения по застройке стадиона РТИ. На площадке планируют разместить дворец конькобежного спорта на 3,5 тысячи болельщиков, теннисный центр с трибунами на 500 человек и открытое футбольное поле, рассказали ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Для спортсменов также сделают раздевалки. Размеры лесного парка РТИ не изменятся.

Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы, Надчива Онуфриева, 8 Марта, Рижского переулка начнутся 9 июля, когда информацию выложат на сайт мэрии. В течение двух недель екатеринбуржцы смогут оставить свои комментарии на сайте администрации или в самом здании серого дома на Ленина, 24А в кабинете 245. Кроме того, замечания разрешают оставлять в книге учета посетителей во время экспозиции, которую откроют в холле второго этажа администрации.