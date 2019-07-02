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В Екатеринбурге 102 школы все еще ждут первоклассников

09:25, 02 Июль 2019
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Фото: pixabay
Несмотря на ажиотаж, который случился в начале 2019 года, в учебных заведениях остались места для ребят.

Екатеринбургские школы продолжают принимать заявки в первые классы. Накануне начался второй этап. Он рассчитан на тех, кто не проживает на закрепленной территории. Это значит, что дети могут попасть на свободные места без привязки к регистрации. Сейчас из 154 школ города детей готовы принять 102, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Подать заявления можно по-прежнему через МФЦ, портал госуслуг, сайт администрации Екатеринбурга или школу, в которую вы хотите отправить ребенка. Принимать документы будут до 5 сентября.

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Напомним, что в начале записи детей в первые классы на 2019/20 год выяснилось, что желающих в Екатеринбурге больше, чем мест в школах. В Краснолесье есть только одна школа № 181, в которую в 2019 году наберут десять первых классов. Проблему переполненных учебных заведений в Академическом и Краснолесье собираются решить только спустя полтора года. Вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов ранее заявил, что «детей будут готовы принять в строящиеся школы». По его словам, к 2020 году в Краснолесье планируют сдать пристрой к школе № 181.

В феврале 2019 года уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил развозить первоклассников на автобусах, но екатеринбуржцы не поддержали эту идею. В июне родители будущих учеников 181 школы записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили разобраться с проблемой.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, образование, Администрация Екатеринбурга, дети, школа, прием, первоклассники, Екатеринбург
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