В Екатеринбурге 102 школы все еще ждут первоклассников

Екатеринбургские школы продолжают принимать заявки в первые классы. Накануне начался второй этап. Он рассчитан на тех, кто не проживает на закрепленной территории. Это значит, что дети могут попасть на свободные места без привязки к регистрации. Сейчас из 154 школ города детей готовы принять 102, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Подать заявления можно по-прежнему через МФЦ, портал госуслуг, сайт администрации Екатеринбурга или школу, в которую вы хотите отправить ребенка. Принимать документы будут до 5 сентября.