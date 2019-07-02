Участник «Стенограффии» нарисует оптическую иллюзию на Шарташской

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Художник будет работать несколько дней — вплоть до официального начала фестиваля , 5 июля. По словам организаторов , Стефанов — востребованный граффити-артист , который специализируется на цветовой дисперсии , из-за чего ему требуется много времени. Он смог приехать только на эти дни.

ФестивальСтенограффия» стартовал — уже 1 июля один из участниковАртем Стефановначал масштабную работу в стиле оптического арта. На стене на улице Шарташскойпрямо за одноименной остановкой) появятся звуковые волны в малиново-оранжевых тонах.