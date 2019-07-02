Участник «Стенограффии» нарисует оптическую иллюзию на Шарташской
08:37, 02 Июль 2019
Артем Стефанов приехал в Екатеринбург за несколько дней до начала фестиваля и уже начал работу.
Фестиваль «Стенограффия» стартовал — уже 1 июля один из участников, Артем Стефанов, начал масштабную работу в стиле оптического арта. На стене на улице Шарташской, 9 (прямо за одноименной остановкой) появятся звуковые волны в малиново-оранжевых тонах.
Художник будет работать несколько дней — вплоть до официального начала фестиваля, 5 июля. По словам организаторов, Стефанов — востребованный граффити-артист, который специализируется на цветовой дисперсии, из-за чего ему требуется много времени. Он смог приехать только на эти дни.
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В этом году «Стенограффия» разукрасит Екатеринбург уже в десятый раз — пока организаторы не называли точных адресов, где появятся новые работы. Параллельно с этим будут реставрировать старые работы: «Портал любви» Леры Разводовой, арку Покраса Лампаса около кинотеатра «Салют» и банку сгущенки и банку томатного супа на Ботанике.
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