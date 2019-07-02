«Лучшая в истории»: что ждут от Универсиады в Екатеринбурге

Глобальные цели уже успел поставить мэр Екатеринбурга Александр Высокинский: « Екатеринбург получил право на проведение грандиозного события , и сейчас очень важно , чтобы мы смогли это право реализовать и сделать нашу Универсиаду лучшей в истории»





Чтобы принять соревнования , в городе должны построить пять крупных спортивных объектов — дворец самбо , центр художественной гимнастики , ледовую арену , дворцы тенниса и водных видов спорта. « Любые крупные стройки требуют контроля. Надеюсь , что деньги будут потрачены эффективно. Соревнования-то пройдут быстро , а вот впечатления останутся», — считает лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев.



