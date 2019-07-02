«Лучшая в истории»: что ждут от Универсиады в Екатеринбурге
16:10, 02 Июль 2019
ЕТВ узнал, как воспринимают студенческие игры 2023 года первые лица Екатеринбурга и Свердловской области.
Екатеринбург осуществил свою мечту и получил новое международное мероприятие — в августе 2023 года в городе пройдет Универсиада. Окончательное решение приняли сегодня, 2 июля, в Неаполе. Соревнования красиво совпали с 300-летием Екатеринбурга и многократно увеличили шансы на получение дорогостоящих подарков из федерального бюджета. Например, второй ветки метро. ЕТВ узнал, что о победе Екатеринбурга думают жители города.
Ожиданиада
Что дадут Екатеринбургу студенческие игры?
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
С этого дня начинается подготовка к Универсиаде, которая изменит наш Екатеринбург. Помните, каким благом оказался для нас ЧМ-2018? Универсиада даст не меньше.
Глобальные цели уже успел поставить мэр Екатеринбурга Александр Высокинский: «Екатеринбург получил право на проведение грандиозного события, и сейчас очень важно, чтобы мы смогли это право реализовать и сделать нашу Универсиаду лучшей в истории»
Чтобы принять соревнования, в городе должны построить пять крупных спортивных объектов — дворец самбо, центр художественной гимнастики, ледовую арену, дворцы тенниса и водных видов спорта. «Любые крупные стройки требуют контроля. Надеюсь, что деньги будут потрачены эффективно. Соревнования-то пройдут быстро, а вот впечатления останутся», — считает лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев.
Депутат гордумы Константин Киселев тоже уверен, что расслабляться рано.
Доверяй! Ради безопасности
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Константин Киселев
политолог
Ждать Универсиаду не нужно, к ней нужно готовиться — выбрать места, подготовить все проекты, придумать, как совместить соревнования с празднованием 300-летия Екатеринбурга. Нужно ждать федеральные деньги и готовиться их выбивать. Эта радость может быть огромной, а может и нет.
Вот как светлое будущее Екатеринбурга показали на презентации в Неаполе:
Депутат Госдумы Андрей Альшевских считает, что Универсиада — это отличный способ залечить раны от поражения в борьбе за ЭКСПО-2025. Теперь Екатеринбург может воплотить проекты, которые готовили к этому масштабному мероприятию. Один из них — деревня Универсиады на базе микрорайона ВИЗ-Правобережный. Депутат рассказал, что спортивные соревнования также принесут в город новые дороги, транспортные развязки и жилье.
Андрей Альшевских
депутат Государственной думы
Все проекты, на которые мы замахивались в рамках подготовки к ЭКСПО-2025, не надо убирать в стол. Универсиада — это повод напомнить о них. Это хорошее знаменательное событие. Я думаю, что для проведения главного международного мероприятия задействуют все положительные наработки не только Екатеринбурга, но и других городов, изучат международный опыт.
Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер видит цель Универсиады более глобальной. Соревнования должны изменить саму концепцию города и организацию общественных пространств.
Вячеслав Вегнер
политик
2023 год — это новое время, новые люди. Мы ведь должны будем людям показать красивейший город не просто сегодняшнего европейского уровня, а уже выше. Если мы в 2023 году будем точно такими же, то зачем нам эта Универсиада?
Нам сегодняшним не удастся подготовиться к ней. Нужно искать специалистов. Есть замечательный опыт Москвы и сам Капков, которого пригласили благоустраивать Первоуральск. А у нас таких нет. Как говорил Черномырдин, «что ни делаем — получается КПСС». Надо ехать на Запад и покупать специалистов.
Чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады по легкой атлетике Ольга Котлярова ждет от Универсиады дворец водных видов спорта. Она считает, что этого объекта больше всего не хватает в городе. Также к соревнованиям должны обновить существующие спортивные объекты, что лишним не будет.
Ольга Котлярова
легкоатлетка
Я считаю, что все условия, которые нужны спортсменам на таких соревнованиях, будут созданы. Строить спортивные объекты сложно, но у нас есть люди, которые понимают, как должно быть сделано.
Депутат гордумы Тимофей Жуков надеется, что во время нашей Универсиады упор будут делать не на профессиональных спортсменов, а на школьников и студентов, которым предстоит представлять российскую сборную на других соревнованиях.
Тимофей Жуков
депутат гордумы Екатеринбурга, общественник
Хочется, чтобы правильно расставили приоритеты. Универсиада не для спорта высших достижений, а спорта, которым занимаются для своего здоровья. Соревнования должны дать городу не только большой кластер, а возможность заниматься спортом в каждом дворе и каждом ВУЗе.
В целом, это событие важно для любого молодого города, в который стремятся студенты. Для них такие мероприятия — это новый опыт, стирание политических проблем, новые коммуникации.
Праздновать победу заявки в Екатеринбурге будут уже 6 июля. На Плотинке поставят батутный городок для детей и полосу препятствий для взрослых. Весь день будет идти концерт.
ЕТВ уже рассуждал о том, что дадут Екатеринбургу студенческие игры. Не забудьте почитать здесь.
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