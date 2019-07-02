Мусульмане Екатеринбурга рассчитывают на две мечети вместо одной
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько встретился с председателем «Уральского мухтасибата» Наилем Шаймардановым. На встрече стороны обсудили строительство мечети в Екатеринбурге. Мусульманам предложили участок земли площадью 1,5 гектара на улице Строителей, но, по словам Наиля Шаймарданова, эта мечеть не заменит соборную.
Зампредседателя «Уральского мухтасибата» объяснил ЕТВ, что религиозное сооружение на Сортировке будет играть временную роль. Мечеть станет районной и не удовлетворит потребности всех мусульман Екатеринбурга и области. «Сейчас перед Универсиадой символ Мира и Согласия приобретает еще большую актуальность», — сказал Шаймарданов о главном религиозном сооружении мусульман. По мнению зампредседателя «Уральского мухтасибата», соборная мечеть должна располагаться в центре города.
О точном месте для собора с областными властями пока не договорились. А пока мусульманам выделят временное помещение, которое они будут использовать в качестве молельной комнаты во время строительства мечети на Сортировке, рассказали в пресс-службе департамента информполитики.
Напомним, в мае уральские мусульмане обращались к мэру Екатеринбурга и губернатору Свердловской области. Верующие напомнили им о том, что соборную мечеть за цирком так и не построили, несмотря на то, что экс-глава региона Эдуард Россель заложил первый камень религиозного сооружения еще в 2007 году. Но Куйвашев и Высокинский промолчали, поэтому мусульмане написали президенту Татарстана. А еще позднее они сделали видеообращение Путину.