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В Екатеринбурге демонтировали ворота у спорткомплекса «Динамо»

13:51, 01 Июль 2019
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Фото: Facebook Дмитрия Москвина
Через полтора-два месяца на месте появятся новые ограждения.

Общественник Дмитрий Москвин опубликовал в Facebook фотографии, на которых видно, что ворота у спорткомплекса «Динамо» в Екатеринбурге исчезли. Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых [спортобщество «Динамо» и одноименный спорткомплекс находятся в ведении ведомства— прим. ЕТВ] рассказал ЕТВ, что на месте старых ограждений появятся новые, но придется подождать месяц-два.

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Входная группа, о которой идет речь, пришла в негодность, поэтому было принято решение руководством свердловского филиала спортивного общества «Динамо» провести ремонтные работы и заменить устаревшие металлические конструкции в связи с их большим износом.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Ворота спорткомплекса «Динамо» в отличие от самого здания, выполненного в виде кораблика, не являются памятником архитектуры, поэтому их можно заменить на новые.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Свердловская область , благоустройство, ворота, спорткомплекс "Динамо", Екатеринбург, Валерий Горелых
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