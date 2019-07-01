В Екатеринбурге демонтировали ворота у спорткомплекса «Динамо»
Общественник Дмитрий Москвин опубликовал в Facebook фотографии, на которых видно, что ворота у спорткомплекса «Динамо» в Екатеринбурге исчезли. Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых [спортобщество «Динамо» и одноименный спорткомплекс находятся в ведении ведомства— прим. ЕТВ] рассказал ЕТВ, что на месте старых ограждений появятся новые, но придется подождать месяц-два.
Входная группа, о которой идет речь, пришла в негодность, поэтому было принято решение руководством свердловского филиала спортивного общества «Динамо» провести ремонтные работы и заменить устаревшие металлические конструкции в связи с их большим износом.
Ворота спорткомплекса «Динамо» в отличие от самого здания, выполненного в виде кораблика, не являются памятником архитектуры, поэтому их можно заменить на новые.