В Екатеринбурге демонтировали ворота у спорткомплекса «Динамо»

Общественник Дмитрий Москвин опубликовал в Facebook фотографии, на которых видно, что ворота у спорткомплекса «Динамо» в Екатеринбурге исчезли. Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых [спортобщество «Динамо» и одноименный спорткомплекс находятся в ведении ведомства— прим. ЕТВ] рассказал ЕТВ, что на месте старых ограждений появятся новые, но придется подождать месяц-два.