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УГМК спросит архитекторов, какой должна быть набережная Екатеринбурга

10:03, 01 Июль 2019
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Макет Ледовой арены УГМК
Фото: ЕТВ
На «Иннопроме-2019» обсудят благоустройство вокруг Ледовой арены, которая разместится на месте снесенной телебашни.
На «Иннопроме», который начнется 8 июля в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», обсудят будущий внешний вид набережной Исети от Куйбышева до Декабристов. Там расположится Ледовая арена УГМК, о благоустройстве вокруг которой заявляли еще в прошлом году. Тогда директор АО «Ледовая арена» Даниил Крицкий заявлял об обустройстве пешеходного моста, который продлит улицу Народной воли, миниатюрной парковке на 500 мест (при вместительности площадки в 15 тысяч зрителей).

За круглым столом соберутся архитекторы Екатеринбурга, которые входили в распущенный осенью градсовет. Они будут обсуждать концептуальные решения для этого участка набережной. УГМК придется согласовать свои действия с концепцией, которая была разработана во время программы КБ «Стрелка», а также решить вопрос о связности набережной. Пока что из-за комитета по благоустройству проект лишился моста под мостом на Куйбышева, из-за чего пешеходам приходится подниматься на дорогу, чтобы пройти дальше.

Обсуждение намечено на 10 июля — в рамках традиционного открытого градсовета, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии. Пока его не обозначили в программе «Иннопрома».
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, мэрия, благоустройство, УГМК, Ледовая арена, набережная, Екатеринбург
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