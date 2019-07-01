УГМК спросит архитекторов, какой должна быть набережная Екатеринбурга

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, которые входили в распущенный осенью градсовет. Они будут обсуждать концептуальные решения для этого участка набережной. УГМК придется согласовать свои действия с концепцией , которая была разработана во время программы КБ « Стрелка», а также решить вопрос о связности набережной. Пока что из-за комитета по благоустройству , из-за чего пешеходам приходится подниматься на дорогу , чтобы пройти дальше. За круглым столом соберутся архитекторы Екатеринбургакоторые входили в распущенный осенью градсовет. Они будут обсуждать концептуальные решения для этого участка набережной. УГМК придется согласовать свои действия с концепциейкоторая была разработана во время программы КБСтрелка», а также решить вопрос о связности набережной. Пока что из-за комитета по благоустройству проект лишился моста под мостом на Куйбышеваиз-за чего пешеходам приходится подниматься на дорогучтобы пройти дальше.





Обсуждение намечено на 10 июля — в рамках традиционного открытого градсовета , сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии. Пока его не обозначили в программе « Иннопрома».