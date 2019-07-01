На Свердловскую область обрушится ливень
15:38, 01 Июль 2019
Водителей просят снизить скорость и держаться подальше от всех.
Свердловских водителей предупредили о сильных дождях, которые обрушатся на регион 2 июля. Автомобилистам стоит быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим в условиях недостаточной видимости, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». Рассказать о нештатной ситуации на федеральных трассах можно в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру: 8-800-200-63-06.
Дожди испытывали Свердловскую область всего неделю назад. Тогда местами прошел дождь с градом, поднимался сильный ветер. В МЧС в таких случаях просят воздержаться от походов и сплавов, не парковаться под деревьями и не пытаться найти укрытие под ними. Прогноз погоды для Екатеринбурга на неделю смотрите здесь.
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