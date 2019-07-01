На Свердловскую область обрушится ливень

Свердловских водителей предупредили о сильных дождях , которые обрушатся на регион 2 июля. Автомобилистам стоит быть внимательнее , соблюдать дистанцию и скоростной режим в условиях недостаточной видимости , сообщили в пресс-службе « Уралуправтодора». Рассказать о нештатной ситуации на федеральных трассах можно в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру: 8-800-200-63-06.





, поднимался сильный ветер. В МЧС в таких случаях просят воздержаться от походов и сплавов , не парковаться под деревьями и не пытаться найти укрытие под ними. Прогноз погоды для Екатеринбурга на неделю смотрите Дожди испытывали Свердловскую область всего неделю назад. Тогда местами прошел дождь с градомподнимался сильный ветер. В МЧС в таких случаях просят воздержаться от походов и сплавовне парковаться под деревьями и не пытаться найти укрытие под ними. Прогноз погоды для Екатеринбурга на неделю смотрите здесь











