Екатеринбург встретит июль теплом и дождями

Первые дни июля в Екатеринбурге окажутся по-настоящему теплыми, но мокрыми. В понедельник, 1 июля, термометр покажет +25 градусов Цельсия днем. До обеда будет облачно, но потом сгустятся тучи и пойдет дождь. Дождливо-пасмурным останется и вторник, 2 июля. Температура воздуха упадет до +19, и поднимется восточный ветер до 15 метров в секунду. В среду, 3 июля, синоптики обещают примерно то же самое: осадки уменьшатся, а воздух потеплеет на градус.

В четверг, 4 июля, в уральской столице распогодится. Температура подскочит до +24 днем, будет практически штиль. Но возможна гроза, пишут на Gismeteo. В последний будний день, 5 июля, осадки маловероятны. Наконец из-за облаков выглянет солнце, а термометр покажет +25.

Если вы знаете, что чувствительны к ультрафиолету, не забывайте наносить на кожу солнцезащитный крем. И пейте много воды, чтобы не страдать от обезвоживания. Легкой вам рабочей недели!