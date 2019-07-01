Главная «ЕТВ»НовостиГород

Екатеринбург встретит июль теплом и дождями

08:20, 01 Июль 2019
image.jpg
Фото: pixabay
В городе будет умеренно жарко, но без осадков обойтись не получится.

Первые дни июля в Екатеринбурге окажутся по-настоящему теплыми, но мокрыми. В понедельник, 1 июля, термометр покажет +25 градусов Цельсия днем. До обеда будет облачно, но потом сгустятся тучи и пойдет дождь. Дождливо-пасмурным останется и вторник, 2 июля. Температура воздуха упадет до +19, и поднимется восточный ветер до 15 метров в секунду. В среду, 3 июля, синоптики обещают примерно то же самое: осадки уменьшатся, а воздух потеплеет на градус.

В четверг, 4 июля, в уральской столице распогодится. Температура подскочит до +24 днем, будет практически штиль. Но возможна гроза, пишут на Gismeteo. В последний будний день, 5 июля, осадки маловероятны. Наконец из-за облаков выглянет солнце, а термометр покажет +25.

Если вы знаете, что чувствительны к ультрафиолету, не забывайте наносить на кожу солнцезащитный крем. И пейте много воды, чтобы не страдать от обезвоживания. Легкой вам рабочей недели!

Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге, барах Alibi и «Юность».
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбург встретит июль теплом и дождями»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, синоптики, жара, лето, дождь, погода, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Городские истории
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Пара проверенных ботинок, крепкий рюкзак, палатка и всего два дня, чтобы надышаться природой, погреться у костра и найти точку сборки.
Как защитить ребенка от насилия?
01 июля в 19:00
С Игорь Мороков
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина