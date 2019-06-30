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Высокинский хочет сделать арт-объект из труб под Макаровским мостом

19:08, 30 Июнь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Мэр Екатеринбурга распорядился провести творческий конкурс.

Мэр Александр Высокинский 29 июня объехал дороги Екатеринбурга, которые сейчас ремонтируются. Особого внимания удостоился Макаровский мост, где с 1 июля должны пустить машины.

Во время объезда Высокинский заметил две трубы с тепловыми коммуникациями под одной из опор моста — –ровно в этом месте после завершения реконструкции объекта будет идти улица Гражданская. Мэру это не понравилось. Он предложил организовать творческий конкурс, чтобы в будущем превратить имеющиеся трубы в городской арт-объект.

24 июня Макаровский мост начали испытывать грузовиками. ЕТВ показывал это в прямом эфире:

Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге.
Испытания Макаровского моста

Ровно неделя осталась до планируемого открытия моста. Сегодня на мосту проходят испытания. Четыре грузовика, каждый по 22 тонны со скоростью.пешехода двигаются по мосту. Успеют ли пустить движение вовремя? Выясняем в прямом эфире.

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Александр Высокинский, Макаровский мост, Екатеринбург, Александр Высокинский
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