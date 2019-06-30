Высокинский хочет сделать арт-объект из труб под Макаровским мостом
Мэр Александр Высокинский 29 июня объехал дороги Екатеринбурга, которые сейчас ремонтируются. Особого внимания удостоился Макаровский мост, где с 1 июля должны пустить машины.
Во время объезда Высокинский заметил две трубы с тепловыми коммуникациями под одной из опор моста — –ровно в этом месте после завершения реконструкции объекта будет идти улица Гражданская. Мэру это не понравилось. Он предложил организовать творческий конкурс, чтобы в будущем превратить имеющиеся трубы в городской арт-объект.
24 июня Макаровский мост начали испытывать грузовиками. ЕТВ показывал это в прямом эфире:
Ровно неделя осталась до планируемого открытия моста. Сегодня на мосту проходят испытания. Четыре грузовика, каждый по 22 тонны со скоростью.пешехода двигаются по мосту. Успеют ли пустить движение вовремя? Выясняем в прямом эфире.