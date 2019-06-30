Высокинский хочет сделать арт-объект из труб под Макаровским мостом

Мэр Александр Высокинский 29 июня объехал дороги Екатеринбурга, которые сейчас ремонтируются. Особого внимания удостоился Макаровский мост, где с 1 июля должны пустить машины.

Во время объезда Высокинский заметил две трубы с тепловыми коммуникациями под одной из опор моста — –ровно в этом месте после завершения реконструкции объекта будет идти улица Гражданская. Мэру это не понравилось. Он предложил организовать творческий конкурс, чтобы в будущем превратить имеющиеся трубы в городской арт-объект.

24 июня Макаровский мост начали испытывать грузовиками. ЕТВ показывал это в прямом эфире: