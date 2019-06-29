Высокинский решил изменить проект реконструкции площади Обороны

Критике Александра Высокинского подверглись архитектурные «изысп Обороны, выразил «непонимание и отторжение» нескольких дизайнерских решений, заложенных в проекте реконструкции, сообщает пресс-служба мэрии.

Первым объектом критики стал интерактивный инфостенд. Дизайнеры предложили создать на площади конструкцию «в особом стиле, напоминающем старую проржавевшую сталь». Высокинский ранее утвержденную идею отверг. Не будет в сквере и скамеек из массива сосны. Внезапно (после того, как проект прошел несколько стадий согласования) оказалось, что древесина «быстро приходит в негодность от перепадов температуры и осадков». Мэр вспомнил о погоде в Екатеринбурге. В итоге проектные решения будут изменены в соответствии с представлениями мэра о прекрасном и практичном.