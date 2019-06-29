Главная «ЕТВ»НовостиГород

Высокинский решил изменить проект реконструкции площади Обороны

13:23, 29 Июнь 2019
img40.jpg
Фото: проектная документация
Мэр Екатеринбурга остался недоволен современными дизайнерскими решениями.

Критике Александра Высокинского подверглись архитектурные «изысп Обороны, выразил «непонимание и отторжение» нескольких дизайнерских решений, заложенных в проекте реконструкции, сообщает пресс-служба мэрии.

Первым объектом критики стал интерактивный инфостенд. Дизайнеры предложили создать на площади конструкцию «в особом стиле, напоминающем старую проржавевшую сталь». Высокинский ранее утвержденную идею отверг. Не будет в сквере и скамеек из массива сосны. Внезапно (после того, как проект прошел несколько стадий согласования) оказалось, что древесина «быстро приходит в негодность от перепадов температуры и осадков». Мэр вспомнил о погоде в Екатеринбурге. В итоге проектные решения будут изменены в соответствии с представлениями мэра о прекрасном и практичном.

Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, барах Alibi и «Юность» и хайпе.

Общественные обсуждения проекта реконструкции площади Обороны были проведены в январе 2019 года. Поиск подрядчика, которые реализует идеи архитектурной студии РОК начался в мае. Стоимость работ — 30 миллионов рублей. Ремонт объекта должны завершиться 30 октября 2019 года.

Иллюстрации: проектные решения архитектурной студии РОК

Станет ли площадь Обороны лучше?
На площади Обороны в Екатеринбурге посадят 65 новых деревьев
Мэрия Екатеринбурга вложит 387 тысяч в ремонт парка на площади Обороны
Райские кущи. Десять проектов благоустройства
Сквер на площади Обороны отремонтируют за 30 миллионов
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Высокинский решил изменить проект реконструкции площади Обороны»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, слушания, проект, благоустройство, реконструкция, площадь Обороны, Екатеринбург, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Парки и скверы Высокинского
События
Парки и скверы Высокинского
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Сумма мнений Σ
Что же случилось с дятловцами?
Что же случилось с дятловцами?
От Светланы Зенковой
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина