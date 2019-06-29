Послесловие к Ural Music Night. Что говорят екатеринбуржцы

Попытался понять, что «неуловимо изменилось, стало не так, как было» и депутат гордумы Константин Киселев.

1. Стало больше накладок. Пример с «Другим оркестром» очень показателен. За полчаса до начала собираются люди, а начинают на полчаса позже. А что со звуком? Не в первый раз во дворе «Исети», можно было бы отладить, но нет, не смогли. Звука нет. Слушатели кричат: «Громче, громче». И уходят. Уходят с «Другого оркестра».

2. Опасных ситуаций много. И с выходом на проезжую часть, и с неперекрытием вовремя участков некоторых улиц, и с давкой. Переход на Плотинке. В нем играют популярные песни. Слушатели перекрывают практически все узкое горлышко перехода. А люди идут в обе стороны. Чудом никого не уронили. А стоило всего лишь дать ребятам площадку не в переходе.

3. Срыв выступлений Хаски и ЛСП. Во-первых, особой давки не было. Во-вторых, начался слэм. Место для слэма нашлось, но одна девушка слегка пострадала. В-третьих, НИКТО о возможности слэма даже не подумал! Интересно полиция, которая прекрасно разбирается в разновидностях политического протеста, вообще знает что-либо о слэме?

4. Туалеты. Понятно, что вновь не было в достатке мобильных. Но, насколько я помню, всегда была договоренность с администрацией — люди бесплатно используют туалеты в любом кафе. Так ведь нет! Некоторые кафешки начали брать деньги, вообще отказывать в использовании столь необходимых опций.



