Главная «ЕТВ»НовостиГород

Послесловие к Ural Music Night. Что говорят екатеринбуржцы

12:13, 29 Июнь 2019
_v5easzzocu.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Самые яркие кадры и полярные мнения о самой музыкальной ночи Екатеринбурга, собравшей 300 тысяч зрителей.

На рассвете 29 июля завершился фестиваль Ural Music Night. Екатеринбург вновь прославился на весь мир. Сюжет о выступлении британских групп снимал «Первый канал». Количество зрителей превысило прошлые показатели. По уровню хэдлайнеров мероприятие можно считать беспрецедентным.

Но, к сожалению, главными событиями стали некачественный звук, давка, сломанные конечности, вызовы скорой (к тем, кому стало плохо в толпе) и, как итог, отмена концертов Хаски и ЛСП.

Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, хайпе и игре на грани.
runarayaw_o.jpg
На концерте Little Big

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Мнения екатеринбуржцев разделились. Те, кто предпочел концерты солистов Ural Opera Ballet на балконе оперного, «Другого оркестра» в гостинице «Исеть» и другие выступления — локальные, местных, менее звездных или специфических исполнителей — остались довольны Ural Music Night. Оказавшиеся перед сценами (или очень далеко от них), где выступали мегапопулярные музыканты, обрушили на организаторов шквал критики.

Губернатор Евгений Куйвашев, которому не повезло оказаться на площадке «Исеть», где толпа снесла ограждения, из-за чего пришлось отменить выступления рэперов Хаски (ему просто отключили микрофон и, по словам ведущих, «эвакуировали» со сцены) и ЛСП, дал положительную оценку самой музыкальной ночи в году.

На Ural Music Night Хаски вырубили микрофон и эвакуировали со сцены
Площадку у башни «Исеть» закрыли из-за давки. 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Ночь музыки» в Екатеринбурге — пожалуй, самое мощное событие лета. Триста тысяч зрителей, сотни музыкантов и десятки площадок. Весь город поет, танцует и играет. Идешь по улице и удивляешься количеству людей. Поздравляю екатеринбуржцев и организаторов с этим великим музыкальным праздником. Спасибо всем, кто делал этот фестиваль. Спасибо артистам. Спасибо тем, кто обеспечивал порядок и безопасность. Знаю, что у зрителей были нарекания по некоторым площадкам, но учитывая общий размах мероприятия, в целом все прошло достойно. Реально, это событие уже мирового уровня. Горжусь Екатеринбургом и люблю его.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Организаторы Ural Music Night уже не первый год делают одни и те же ошибки. Начиная с отсутствия туалетов (извините) и контейнеров для мусора. Очереди в water closet кафе и баров начинались на улице, укромные участки в центре города к полуночи неприятно благоухали. Из имеющихся на улицах урн отходы жизнедеятельности вываливались уже часа через два после старта Ночи музыки. Еще одна ошибка — центр города, где передвигающиеся между площадками зрители не помещаются на тротуарах и бредут по проезжей части.

Второй год подряд ГИБДД пытается оперативно реагировать на ситуацию, пытаясь закрыть для автотранспорта наиболее оживленные улицы. Но ситуацию это спасает лишь частично. Хотя это проблемы серьезные, но решаемые. Было бы желание.

Губерниев открыл Ural Music Night для элиты
В театре музкомедии устроили закрытый концерт для политиков и бизнесменов. 

Что делать с качеством звука, на который жалуются почти все? Знают только специалисты, которых, в принципе, не хватает. Как управлять многотысячной толпой, желающей бесплатно увидеть и услышать звезд? Нужны тщательный анализ, планирование — при выборе площадок. Обеспечение безопасности в масштабах, серьезнее, чем при рядовом концерте. Поэтому, отмечая, что Ural Music Night прекрасна, екатеринбуржцы раскритиковали Ночь музыки-2019.

«Даже не предполагал, что в Екатеринбурге возможен настолько грандиозный Open-air. Оперные арии с балкона элегантно подсвеченного театра, инструментальная музыка в окнах бывшей гостиницы Исеть“, Чингис-хан“ с их Moscau на Вайнера и много чего еще. Десятки тысяч гуляющих по центру города людей на позитиве, среди которых, конечно же, встретились знакомые», — отмечает политолог Александр Предеин.

Группа «Ромарио» открыла Ural Music Night в Екатеринбурге
Музыканты выступили в Кольцово, приглашая прибывающих на фестиваль.
gk3u444i5iw.jpg

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Но Александр Предеин говорит и об ошибках организаторов, которые для многих испортили (возможно, навсегда) Ночь музыки:

Звук. «Не всегда можно услышать музыку в шуме большого города. Оркестр Виртуозы Москвы“ был почти не слышен из-за автомобильного рева на площади 1905 года. Некоторые площадки настолько близко друг к другу, что их звуки перекликаются и заглушают все».
Обеспечение безопасности. «С полицией явно не договаривались: проспект Ленина они начали перекрывать лишь когда сотни людей, вытесненные давкой с тротуаров, пошли по проезжей части».
Центр в такие дни лучше делать пешеходным. «Для идиотских эстафет он перекрываемся, а для грандиозного культурного мероприятия почему нет?»

И «вишенкой на торте» стало почти уничтожение светового фонтана в сквере Попова, который в момент появления критиковался горожанами: «„Радиоволны» у памятника Попову действительно разнесли в клочья бегающие между ними дети. Это первый (и надеюсь, последний) встреченный мной «монумент», сделанный из пластмассы и светодиодной ленты».

Топ-5 новостей недели: от комнаты Путина до допинга Штыркова
Лучшие новости последней июньской недели – в подборке ЕТВ.
dj9ueypz0v0.jpg

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Попытался понять, что «неуловимо изменилось, стало не так, как было» и депутат гордумы Константин Киселев.

1. Стало больше накладок. Пример с «Другим оркестром» очень показателен. За полчаса до начала собираются люди, а начинают на полчаса позже. А что со звуком? Не в первый раз во дворе «Исети», можно было бы отладить, но нет, не смогли. Звука нет. Слушатели кричат: «Громче, громче». И уходят. Уходят с «Другого оркестра».

2. Опасных ситуаций много. И с выходом на проезжую часть, и с неперекрытием вовремя участков некоторых улиц, и с давкой. Переход на Плотинке. В нем играют популярные песни. Слушатели перекрывают практически все узкое горлышко перехода. А люди идут в обе стороны. Чудом никого не уронили. А стоило всего лишь дать ребятам площадку не в переходе.

3. Срыв выступлений Хаски и ЛСП. Во-первых, особой давки не было. Во-вторых, начался слэм. Место для слэма нашлось, но одна девушка слегка пострадала. В-третьих, НИКТО о возможности слэма даже не подумал! Интересно полиция, которая прекрасно разбирается в разновидностях политического протеста, вообще знает что-либо о слэме?

4. Туалеты. Понятно, что вновь не было в достатке мобильных. Но, насколько я помню, всегда была договоренность с администрацией — люди бесплатно используют туалеты в любом кафе. Так ведь нет! Некоторые кафешки начали брать деньги, вообще отказывать в использовании столь необходимых опций.


Завидуйте молча
На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь.
Константин Киселев
политолог

Можно продолжать, но общий вывод: если 200 тысяч праздник «переваривает», то чуть больше, и все — появляются признаки коллапса всей организационной структуры. Ну, и замурлыкались организаторы. Система начала сбоить по времени, по звуку, в целом по качеству. Радости стало как-то меньше.

Спасибо, Екатеринбург. Было славно. А недостатки преодолеем. Иного не дано.

Константин Киселев
snset_v8vsg.jpg

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Юрист Надежда Абакумова говорит о том, что пора менять зрительскую философию: «Раньше мы на Ночи музыки гуляли от площадки до площадки, полагаясь на случай и желая охватить максимум площадок и форматов. Видимо, стратегию надо менять. Гулять стало невозможно. Слишком массово стало, в какие-то моменты становилось просто страшно от толпы. Мне все-таки больше нравилось, когда волею случая обнаруживал новые интересные команды, коллаборации и неожиданные аранжировки. Сегодняшняя Ночь показала, что переходы между площадками только неприятная трата времени

В итоге. Насладились уютной ракушкой“ и бардовской песней. Поглазели на Виртуозов. Сделали тынц-тынц-тынц в сквере на проспекте, там получилась хорошая площадка с отличным звуком (видимо здания на проспекте хорошо держали звук). Не перестаю балдеть от Оперного — любимая традиция Ночи. Так и не услышали Другой оркестр“, тут звука не было вообще. Кайфанули на шоу барабанщиков Чувство ритма“. С японским диджеем клево позажигали».
Афиша не для всех: куда сходить кроме Ural Music Night
Представляем другие фестивали и театральные постановки.
fl3u8rcraks.jpg

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Жестко, но справедливо отозвался о фестивале ЛСП: «Довелось посетить настолько же масштабный, насколько и бестолково организованный фестиваль Ural Music Night. Еще до начала обсуждали с ребятами, что было бы разумнее разбить такой лайнапище хотя бы на пару-тройку дней. Закончился же для нас этот вечер прерванным выступлением Хаски, и соответственно — отменой нашего.

Давайте сразу расставим точки над i“: никому не падало устраивать провокации, все просто хотели нормально (И АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!) потусоваться. Причины, по которым этого не могло произойти, две: ляп организаторов, которые из-за отсутствия представления о реальных размерах аудитории хэдлайнеров (как минимум, товарища Хаски) просчитались с размерами и эргономикой площадки; наше же выступление не могло случиться даже в теории из-за банального отсутствия на площадке ПАЛЬЧИКОВЫХ БАТАРЕЕК, которых не хватило бы даже на половину нашего оборудования.

Уверен, что многим фестиваль принёс совсем другие эмоции, уж если даже мы успели насладиться на удивление интеллигентной и вкусной соул-джаз-рнб программой от местного музучилища. Хочется верить, что организаторы сделают выводы и исправят свои ошибки в следующем году, а сильные мира сего позволят им это сделать».
Музыка и вафли
Чего ждать от юбилейного Венского фестиваля.
m4_zacbng1c.jpg

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Андрей Варкентин, автор telegram-канала «Главный канал Екатеринбурга» отмечает, что «ситуация с отменой концерта Хаски в Екатеринбурге — очень сложная» и виноваты в случившемся все, включая самого рэпера: «Решение было явно непростым. Потому что реально непонятно — а что делать? Люди зачем-то лезут через забор, зачем-то бегут на корт, зачем-то устраивают давку? Дикость какая-то. Это с одной стороны. С другой стороны — полное отсутствие навигации — вообще самая непонятная площадка этот парк у башни Исеть“. И еще очень плохая работы охраны. Ну и сам Хаски. Он же как бы борец с режимом и все такое. Поэтому ему легче организаторов раскритиковать, чем попробовать успокоить своих фанатов. Но он опять же в образе, поэтому тоже вряд ли стоит винить».

Кроме того, при подведении итогов, Андрей Варкентин призывает городскую власть помогать организатору Ural Music Night Евгению Горенбургу в орагнизации и проведении самого масштабного для Екатеринбурга мэроприятия: «И последнее — мэрии как-то надо включаться в праздник. Транспорт после 2:00 давать, метро продлевать до 3:00…»

Екатеринбург любит Ural Music Night. Ждет эту ночь каждый год. И хочет, чтобы в памяти после бесконечной и хорошей музыки оставалось только хорошее.
Путь в «город бесов»
Как протесты в сквере у Драмтеатра помогли Екатеринбургу обрести свою идентичность. 
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Послесловие к Ural Music Night. Что говорят екатеринбуржцы»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, безопасность, концерт, музыка, Ночь музыки, Ural Music Night, Евгений Горенбург, Евгений Куйвашев, Хаски, ЛСП
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Диско, этно и классика: Горенбург раскрыл подробности Ural Music Night
Развлечения
Диско, этно и классика: Горенбург раскрыл подробности Ural Music Night
В этом году музыкальный фестиваль в Екатеринбурге задействует больше ста площадок.
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина
Сумма мнений Σ
Что же случилось с дятловцами?
Что же случилось с дятловцами?
От Светланы Зенковой
Афиша не для всех: лед и музыка
Развлечения
Афиша не для всех: лед и музыка
Все, чем запомнятся праздничные выходные в Екатеринбурге, и кое-что еще.