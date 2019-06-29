Послесловие к Ural Music Night. Что говорят екатеринбуржцы
На рассвете 29 июля завершился фестиваль Ural Music Night. Екатеринбург вновь прославился на весь мир. Сюжет о выступлении британских групп снимал «Первый канал». Количество зрителей превысило прошлые показатели. По уровню хэдлайнеров мероприятие можно считать беспрецедентным.
Но, к сожалению, главными событиями стали некачественный звук, давка, сломанные конечности, вызовы скорой (к тем, кому стало плохо в толпе) и, как итог, отмена концертов Хаски и ЛСП.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Мнения екатеринбуржцев разделились. Те, кто предпочел концерты солистов Ural Opera Ballet на балконе оперного, «Другого оркестра» в гостинице «Исеть» и другие выступления — локальные, местных, менее звездных или специфических исполнителей — остались довольны Ural Music Night. Оказавшиеся перед сценами (или очень далеко от них), где выступали мегапопулярные музыканты, обрушили на организаторов шквал критики.
Губернатор Евгений Куйвашев, которому не повезло оказаться на площадке «Исеть», где толпа снесла ограждения, из-за чего пришлось отменить выступления рэперов Хаски (ему просто отключили микрофон и, по словам ведущих, «эвакуировали» со сцены) и ЛСП, дал положительную оценку самой музыкальной ночи в году.
Организаторы Ural Music Night уже не первый год делают одни и те же ошибки. Начиная с отсутствия туалетов (извините) и контейнеров для мусора. Очереди в water closet кафе и баров начинались на улице, укромные участки в центре города к полуночи неприятно благоухали. Из имеющихся на улицах урн отходы жизнедеятельности вываливались уже часа через два после старта Ночи музыки. Еще одна ошибка — центр города, где передвигающиеся между площадками зрители не помещаются на тротуарах и бредут по проезжей части.
Второй год подряд ГИБДД пытается оперативно реагировать на ситуацию, пытаясь закрыть для автотранспорта наиболее оживленные улицы. Но ситуацию это спасает лишь частично. Хотя это проблемы серьезные, но решаемые. Было бы желание.
Что делать с качеством звука, на который жалуются почти все? Знают только специалисты, которых, в принципе, не хватает. Как управлять многотысячной толпой, желающей бесплатно увидеть и услышать звезд? Нужны тщательный анализ, планирование — при выборе площадок. Обеспечение безопасности в масштабах, серьезнее, чем при рядовом концерте. Поэтому, отмечая, что Ural Music Night прекрасна, екатеринбуржцы раскритиковали Ночь музыки-2019.
«Даже не предполагал, что в Екатеринбурге возможен настолько грандиозный Open-air. Оперные арии с балкона элегантно подсвеченного театра, инструментальная музыка в окнах бывшей гостиницы „Исеть“, „Чингис-хан“ с их Moscau на Вайнера и много чего еще. Десятки тысяч гуляющих по центру города людей на позитиве, среди которых, конечно же, встретились знакомые», — отмечает политолог Александр Предеин.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Но Александр Предеин говорит и об ошибках организаторов, которые для многих испортили (возможно, навсегда) Ночь музыки:
Звук. «Не всегда можно услышать музыку в шуме большого города. Оркестр „Виртуозы Москвы“ был почти не слышен из-за автомобильного рева на площади 1905 года. Некоторые площадки настолько близко друг к другу, что их звуки перекликаются и заглушают все».
Обеспечение безопасности. «С полицией явно не договаривались: проспект Ленина они начали перекрывать лишь когда сотни людей, вытесненные давкой с тротуаров, пошли по проезжей части».
Центр в такие дни лучше делать пешеходным. «Для идиотских эстафет он перекрываемся, а для грандиозного культурного мероприятия почему нет?»
И «вишенкой на торте» стало почти уничтожение светового фонтана в сквере Попова, который в момент появления критиковался горожанами: «„Радиоволны» у памятника Попову действительно разнесли в клочья бегающие между ними дети. Это первый (и надеюсь, последний) встреченный мной «монумент», сделанный из пластмассы и светодиодной ленты».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Попытался понять, что «неуловимо изменилось, стало не так, как было» и депутат гордумы Константин Киселев.
1. Стало больше накладок. Пример с «Другим оркестром» очень показателен. За полчаса до начала собираются люди, а начинают на полчаса позже. А что со звуком? Не в первый раз во дворе «Исети», можно было бы отладить, но нет, не смогли. Звука нет. Слушатели кричат: «Громче, громче». И уходят. Уходят с «Другого оркестра».
2. Опасных ситуаций много. И с выходом на проезжую часть, и с неперекрытием вовремя участков некоторых улиц, и с давкой. Переход на Плотинке. В нем играют популярные песни. Слушатели перекрывают практически все узкое горлышко перехода. А люди идут в обе стороны. Чудом никого не уронили. А стоило всего лишь дать ребятам площадку не в переходе.
3. Срыв выступлений Хаски и ЛСП. Во-первых, особой давки не было. Во-вторых, начался слэм. Место для слэма нашлось, но одна девушка слегка пострадала. В-третьих, НИКТО о возможности слэма даже не подумал! Интересно полиция, которая прекрасно разбирается в разновидностях политического протеста, вообще знает что-либо о слэме?
4. Туалеты. Понятно, что вновь не было в достатке мобильных. Но, насколько я помню, всегда была договоренность с администрацией — люди бесплатно используют туалеты в любом кафе. Так ведь нет! Некоторые кафешки начали брать деньги, вообще отказывать в использовании столь необходимых опций.
Можно продолжать, но общий вывод: если 200 тысяч праздник «переваривает», то чуть больше, и все — появляются признаки коллапса всей организационной структуры. Ну, и замурлыкались организаторы. Система начала сбоить по времени, по звуку, в целом по качеству. Радости стало как-то меньше.
Спасибо, Екатеринбург. Было славно. А недостатки преодолеем. Иного не дано.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ