В воскресенье воздух в Екатеринбурге прогреется до 32 градусов

Кажется, в Екатеринбург пришло настоящее жаркое лето. Еще чуть-чуть и можно будет купаться (если вы не боитесь наших водоемов) и загорать, не закутываясь в пледы. В пятницу, 28 июня, солнце только начнет разогреваться. До 11 часов возможен кратковременный дождь. Днем синоптики обещают +20 градусов Цельсия. Лучи спрячутся за облака, которые погонит юго-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

В субботу, 29 июня, станет на два градуса теплее. Но серость все равно не уйдет с неба, а после 17 часов снова прольется дождь. Направление ветра прежнее, но порывы усилятся до 15 метров в секунду. В воскресенье, 30 июня, погода разгуляется. Днем воздух прогреется до +32, на улице будет ясно. Ветер стихнет до десяти метров в секунду, пишут на Gismeteo.

Ни за что не оставайтесь дома и идите гулять. Посидеть в душных офисах вы успеете еще в будние дни.