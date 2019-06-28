Главная «ЕТВ»НовостиГород

В воскресенье воздух в Екатеринбурге прогреется до 32 градусов

08:18, 28 Июнь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Горожан ждут знойные выходные.

Кажется, в Екатеринбург пришло настоящее жаркое лето. Еще чуть-чуть и можно будет купаться (если вы не боитесь наших водоемов) и загорать, не закутываясь в пледы. В пятницу, 28 июня, солнце только начнет разогреваться. До 11 часов возможен кратковременный дождь. Днем синоптики обещают +20 градусов Цельсия. Лучи спрячутся за облака, которые погонит юго-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

В субботу, 29 июня, станет на два градуса теплее. Но серость все равно не уйдет с неба, а после 17 часов снова прольется дождь. Направление ветра прежнее, но порывы усилятся до 15 метров в секунду. В воскресенье, 30 июня, погода разгуляется. Днем воздух прогреется до +32, на улице будет ясно. Ветер стихнет до десяти метров в секунду, пишут на Gismeteo.

Ни за что не оставайтесь дома и идите гулять. Посидеть в душных офисах вы успеете еще в будние дни.

Папина почка
История екатеринбурженки о том, как принять неутешительный диагноз, исправить врачебные ошибки.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В воскресенье воздух в Екатеринбурге прогреется до 32 градусов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, лето, жара, синоптики, погода, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Городские истории
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Пара проверенных ботинок, крепкий рюкзак, палатка и всего два дня, чтобы надышаться природой, погреться у костра и найти точку сборки.
Сумма мнений Σ
Дорогой бензин
Дорогой бензин
От Светланы Зенковой
Что же случилось с дятловцами?
28 июня в 19:00
С Юрий Кунцевич