Топ-5 новостей недели: от комнаты Путина до допинга Штыркова

Президент Академии РМК Иван Штырков разорвал контракт с Ultimate Fighting Championship, американской организацией, которая проводит бои по смешанным единоборствам по всему миру. Спортсмен сдал тест на допинг, и результат оказался положительным. На самом деле тест не выявил запрещенных веществ, но итог все равно был неудовлетворительный. В пробе нашли следы допинга, а так тоже нельзя. Не успел Штырков «почиститься» перед боями.

Интересно, что боец не провел в UFC ни одного поединка. Контракт заключили в марте этого года, а 20 апреля Иван Штырков не смог участвовать в дебютном бое из-за недомогания. Поэтому спортсмен так и не стал частью лиги.