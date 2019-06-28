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Топ-5 новостей недели: от комнаты Путина до допинга Штыркова

19:00, 28 Июнь 2019
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Лучшие новости последней июньской недели – в подборке ЕТВ.

Последняя неделя июня в Екатеринбурге выдалась насыщенной. Город вовсю готовится к промышленной выставке «Иннопром» и саммиту GMIS, люди отрываются на Ural Music Night, школьники и студенты собираются на выпускные. Страшно представить, что здесь будет через полторы недели, когда начнутся долгожданные международные мероприятия. Но, как вы поняли, здесь и сейчас нескучно.

Скорее смотрите на коллаж нашего дизайнера Николая Пекарского и отгадывайте новости последних пяти дней.

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Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге, барах Alibi и «Юность».
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Штырков под допингом

Президент Академии РМК Иван Штырков разорвал контракт с Ultimate Fighting Championship, американской организацией, которая проводит бои по смешанным единоборствам по всему миру. Спортсмен сдал тест на допинг, и результат оказался положительным. На самом деле тест не выявил запрещенных веществ, но итог все равно был неудовлетворительный. В пробе нашли следы допинга, а так тоже нельзя. Не успел Штырков «почиститься» перед боями.

Интересно, что боец не провел в UFC ни одного поединка. Контракт заключили в марте этого года, а 20 апреля Иван Штырков не смог участвовать в дебютном бое из-за недомогания. Поэтому спортсмен так и не стал частью лиги.

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Комната для Путина

В новом конгресс-холле сделали красную VIP-комнату для президента России Владимира Путина. Что в этом тайном помещении, журналистам не говорят. Лишь уточняют, что там есть все необходимое для главы государства. В той комнате под № 1 Владимир Владимирович будет проводить важные совещания на форуме GMIS с 9 по 11 июля.

Ради президента 7 и 9 июля закроют Ельцин Центр. В эти дни там пройдут приемы губернатора, на которые пообещал приехать Путин.

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Пиво из корней Кудзу

Ученые Уральского федерального университета позаботились о разгульных студенческих вечеринках. Они разрабатывают пиво, после которого ваша голова не станет квадратной, а аспирин так и останется лежать в аптечке. Химики подбирают температуру и вкусовые добавки, которые избавят вас от похмелья. Один из вариантов — соединить экстракт корней Кудзу и водоросль Хлорелла. Звучит страшно. Надеемся, что на вкус это не повлияет. А вы бы попробовали?

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400 из 400 за ЕГЭ

Выпускница элитной гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина стала второй в России по баллам за ЕГЭ. Она и Даниил Дрябин получили 400 баллов за четыре экзамена. Девушка сдала на максимум русский язык, профильную математику, информатику и физику. Складывается впечатление, что Анастасия готовилась к ЕГЭ с самого рождения и уже в младенчестве знала, что ее ждет в школе.

Другая ученица девятой гимназии Александра Петровская отстала от Анастасии Пределиной на два ЕГЭ. У нее по 100 баллов за математику и физику.

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Три участка под храм

Вариантов для строительства собора святой Екатерины становится все меньше. На последнем заседании рабочей группы участники сошлись на пустыре на Фурманова — Белинского, Приборостроительном заводе и месте снесенной телебашни. Но без споров не обошлось.

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников требовал вернуть в список сквер у Драмтеатра. «Мы совершаем предательство!», «Вы не имеете право исключать!» — горланил он. И если поначалу Колесников читал свою речь с бумажки и держался молодцом, то потом скатился на разговор в стиле гоп-стоп с Уралмаша. Общественник Алексей Беззуб попытался усмирить буйного депутата, и в зале заседания поднялся ор. Еще немного, и мужчин пришлось бы разнимать. Но, к счастью, все обошлось. Как прошла встреча рабочей группы, смотрите в нашей трансляции:

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Вот это новость!
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Авторы:
Арина Осипова
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Город, Вот это новость!, ЕГЭ, пиво, Конгресс-холл, храм Святой Екатерины, новости, топ-5, допинг, Екатеринбург, Иван Штырков, Владимир Путин, Алексей Беззуб, Александр Колесников
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