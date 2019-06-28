На ЖБИ в Екатеринбурге из-за аварии отключили холодную воду
10:40, 28 Июнь 2019
Жителям домов на Высоцкого, 2 и Новгородцевой, 3 придется подождать, пока устранят утечку.
Екатеринбуржцы, которые живут в домах на Высоцкого, 2 и Новгородцевой, 3, остались без холодной воды. На ЖБИ лопнула труба диаметров 200 миллиметров — коммунальщики сейчас ремонтируют ее. Аварийная бригада работает в районе дома № 6 на Высоцкого, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Водоканала».
Холодную воду можно получить бесплатно в автоматах на Высоцкого, 4/1 и Новгородцевой, 7. К домам, в которых нет холодной воды, обещают отправить цистерны. Место и время стоянки автоцистерн уточняйте в управляющей компании.
Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге и новых проектах.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Что же случилось с дятловцами?
Как защитить ребенка от насилия?
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.