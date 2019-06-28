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На ЖБИ в Екатеринбурге из-за аварии отключили холодную воду

10:40, 28 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Жителям домов на Высоцкого, 2 и Новгородцевой, 3 придется подождать, пока устранят утечку.

Екатеринбуржцы, которые живут в домах на Высоцкого, 2 и Новгородцевой, 3, остались без холодной воды. На ЖБИ лопнула труба диаметров 200 миллиметров — коммунальщики сейчас ремонтируют ее. Аварийная бригада работает в районе дома № 6 на Высоцкого, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Водоканала».

Холодную воду можно получить бесплатно в автоматах на Высоцкого, 4/1 и Новгородцевой, 7. К домам, в которых нет холодной воды, обещают отправить цистерны. Место и время стоянки автоцистерн уточняйте в управляющей компании.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, ЖБИ, Ремонт, коммунальная авария, Водоканал
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