На ЖБИ в Екатеринбурге из-за аварии отключили холодную воду

Екатеринбуржцы, которые живут в домах на Высоцкого, 2 и Новгородцевой, 3, остались без холодной воды. На ЖБИ лопнула труба диаметров 200 миллиметров — коммунальщики сейчас ремонтируют ее. Аварийная бригада работает в районе дома № 6 на Высоцкого, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Водоканала».

Холодную воду можно получить бесплатно в автоматах на Высоцкого, 4/1 и Новгородцевой, 7. К домам, в которых нет холодной воды, обещают отправить цистерны. Место и время стоянки автоцистерн уточняйте в управляющей компании.