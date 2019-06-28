Мэрия Екатеринбурга передумала ставить «Похищение Европы» за Оперным

Скульптуру «Похищение Европы» предлагают разместить на набережной Исети от Куйбышева до ЦПКиО или в бульваре на улицы Культуры, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Сегодня, 28 июня, мэр Александр Высокинский проинспектировал сквер за Оперным театром, где сейчас идет реконструкция. Именно там к 300-летию Екатеринбурга хотели поставить скульптуру. Главе города не понравился вариант за Театром оперы и балета, поэтому сейчас рассматривают другие места.

Мифологический сюжет похищения Европы Зевсом воссоздал скульптор Андрей Антонов. После его смерти идею подарить городу эту композицию подхватил директор литейной мастерской Борис Дубровин, который уже работал над «Масками скорби», которые появились у мемориала жертвам политических репрессий на Московском тракте.