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Мэрия Екатеринбурга отказалась от реконструкции проспекта Ленина

16:57, 28 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Фонд «Город может» не успел подготовить проект, а власти спешно решили отремонтировать участок. Теперь его нельзя реконструировать еще, минимум, пять лет.
Мэрия Екатеринбурга не будет реконструировать проспект Ленина, потому что сделала выбор в пользу обычного ремонта. Из-за этого кардинальные изменения на главной улице города придется ждать еще пять-десять лет.

Как рассказал ЕТВ источник, знакомый с ситуацией, фонд «Город может», который намеревался обустраивать Ленина, не успеть предложить объем работ: организация лишь исследовала улицу и выявила проблемные точки, а проекта не предложила. У мэрии Екатеринбурга тоже не оказалось документации, поэтому она решила сделать ремонт — заменить одну плитку другой.

Тогда «Город может» предложил сделать проект к следующему году, но мэрия отказалась, потому что уже «нельзя реконструировать отремонтированное». «Почему такая спешка — не очень понятно», — задается вопросом собеседник ЕТВ. Из-за ремонта, который предусматривает гарантийный срок, реконструировать проспект Ленина можно будет только через годы.

О том, что мэрия отказалась отдать фонду «Город может» участок Ленина от Гагарина от Восточной, стало известно 23 июня. Ранее организация Владимира Шахрина и Юрия Окунева благоустроила территорию возле «Коляда-театра». Николай Коляда остался доволен новым газоном.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, мэрия, Екатеринбург, ремонт дорог, проспект Ленина
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