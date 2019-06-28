Мэрия Екатеринбурга отказалась от реконструкции проспекта Ленина
16:57, 28 Июнь 2019
Фонд «Город может» не успел подготовить проект, а власти спешно решили отремонтировать участок. Теперь его нельзя реконструировать еще, минимум, пять лет.
Мэрия Екатеринбурга не будет реконструировать проспект Ленина, потому что сделала выбор в пользу обычного ремонта. Из-за этого кардинальные изменения на главной улице города придется ждать еще пять-десять лет.
Как рассказал ЕТВ источник, знакомый с ситуацией, фонд «Город может», который намеревался обустраивать Ленина, не успеть предложить объем работ: организация лишь исследовала улицу и выявила проблемные точки, а проекта не предложила. У мэрии Екатеринбурга тоже не оказалось документации, поэтому она решила сделать ремонт — заменить одну плитку другой.
Тогда «Город может» предложил сделать проект к следующему году, но мэрия отказалась, потому что уже «нельзя реконструировать отремонтированное». «Почему такая спешка — не очень понятно», — задается вопросом собеседник ЕТВ. Из-за ремонта, который предусматривает гарантийный срок, реконструировать проспект Ленина можно будет только через годы.
О том, что мэрия отказалась отдать фонду «Город может» участок Ленина от Гагарина от Восточной, стало известно 23 июня. Ранее организация Владимира Шахрина и Юрия Окунева благоустроила территорию возле «Коляда-театра». Николай Коляда остался доволен новым газоном.
Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге.
Новое и интересное
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Город
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
«Алиса в стране чудес»
Что же случилось с дятловцами?
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.