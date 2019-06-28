Мэрия Екатеринбурга отказалась от реконструкции проспекта Ленина

Мэрия Екатеринбурга не будет реконструировать проспект Ленина , потому что сделала выбор в пользу обычного ремонта. Из-за этого кардинальные изменения на главной улице города придется ждать еще пять-десять лет.





Как рассказал ЕТВ источник , знакомый с ситуацией , фонд « Город может», который намеревался обустраивать Ленина , не успеть предложить объем работ: организация лишь исследовала улицу и выявила проблемные точки , а проекта не предложила. У мэрии Екатеринбурга тоже не оказалось документации , поэтому она решила сделать ремонт — заменить одну плитку другой.





Тогда « Город может» предложил сделать проект к следующему году , но мэрия отказалась , потому что уже « нельзя реконструировать отремонтированное». « Почему такая спешка — не очень понятно», — задается вопросом собеседник ЕТВ. Из-за ремонта , который предусматривает гарантийный срок , реконструировать проспект Ленина можно будет только через годы.



