Мэрия Екатеринбурга оправдалась за гробовые скамейки на набережной
10:27, 28 Июнь 2019
Администрация заявила, что лавочки просто выгрузили на стройплощадку. Их расставят по-другому позднее.
Администрация Екатеринбурга прокомментировала бесконечные скамейки на набережной Исети. В пресс-службе мэрии объяснили, что объект еще не сдали. Набережная от Куйбышева до Малышева сейчас играет роль стройплощадки, на которую «аккуратно выгрузили скамейки». Лавочки обещают расставить согласно проекту, когда завершатся все работы по благоустройству участка.
При этом скамейки уже стоят аккуратно на одинаковом близком друг от друга расстоянии. Промежутков между скамейками вполне хватит для урн, которые тоже должны появиться на набережной.
ЕТВ тестировал накануне новые лавочки. Наш стрим с набережной вы можете посмотреть ниже.
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