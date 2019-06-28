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«Главный подарок»: Вторую ветку метро Екатеринбурга покажут в Москве

15:22, 28 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Город делает ставку на федеральные деньги несмотря на письмо Минтранса.

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги голосования о необходимости строительства второй ветки метро. Проект поддержали 96% участников опроса. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов сообщил, что сейчас власти Екатеринбурга готовят презентацию проекта, чтобы получить деньги из федерального бюджета. «Строительство новой ветки по-прежнему рассматривается как один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга. <…> Областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой», — сообщил Алексей Бубнов.

Узнать мнение жителей предложил депутат гордумы Владимир Крицкий. Его возмутило заключение Минтранса, в котором финансирование проктирования новых станций назвали нецелесообразным из-за снижения пассажиропотока. Он отметил, что пассажиров стало меньше только потому, что пришлось увеличить интервал движения поездов — не было подвижного состава. На проектирование станций в 2019 году заложено 150 миллионов рублей

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Москва, транспорт, подземка, метро, Екатеринбург
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