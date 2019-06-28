«Главный подарок»: Вторую ветку метро Екатеринбурга покажут в Москве

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги голосования о необходимости строительства второй ветки метро. Проект поддержали 96% участников опроса. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов сообщил, что сейчас власти Екатеринбурга готовят презентацию проекта, чтобы получить деньги из федерального бюджета. «Строительство новой ветки по-прежнему рассматривается как один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга. <…> Областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой», — сообщил Алексей Бубнов.

Узнать мнение жителей предложил депутат гордумы Владимир Крицкий. Его возмутило заключение Минтранса, в котором финансирование проктирования новых станций назвали нецелесообразным из-за снижения пассажиропотока. Он отметил, что пассажиров стало меньше только потому, что пришлось увеличить интервал движения поездов — не было подвижного состава. На проектирование станций в 2019 году заложено 150 миллионов рублей