Жителей ВИЗа спасут от шума Макаровского моста

Макаровский мост , как и обещали , откроют для автомобилистов уже 1 июля. В этот день на новое дорожное покрытие нанесут временную разметку и будут ждать разрешения ГИБДД. Машины поедут по новой части моста ближе к вечеру , рассказал председатель комитета по транспорту Николай Сметанин. Для автомобилистов будет открыто по одной полосе в каждую сторону. Максимальная скорость движения составит 20 километров в час. Нарушения будут фиксировать установленные видеокамеры.



