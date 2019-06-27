Жителей ВИЗа спасут от шума Макаровского моста
13:28, 27 Июнь 2019
Реконструкция надводной магистрали подходит к концу. Для автомобилистов новая жизнь начнется в понедельник.
Макаровский мост, как и обещали, откроют для автомобилистов уже 1 июля. В этот день на новое дорожное покрытие нанесут временную разметку и будут ждать разрешения ГИБДД. Машины поедут по новой части моста ближе к вечеру, рассказал председатель комитета по транспорту Николай Сметанин. Для автомобилистов будет открыто по одной полосе в каждую сторону. Максимальная скорость движения составит 20 километров в час. Нарушения будут фиксировать установленные видеокамеры.
Строительные работы на Макаровском мосту продлятся до конца ноября. За это время нужно проложить трамвайные пути, обустроить велосипедные и пешеходные дорожки. Также работы будут продолжать под мостом. Улицу Гражданскую для автомобилистов откроют 14 июля. К этому времени на мосту появятся шумоизоляционные панели, которые должны защитить жителей ближайших домов. Пешеходы будут двигаться по старой части моста до сентября.
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Второй этап реконструкции Макаровского моста планируют начать в 2020 году. Сроки будут зависеть от финансирования проекта. Новую часть Макаровского моста уже испытали грузовиками весом по 22 тонны.
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