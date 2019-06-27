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Высокинский попросил оставить две площадки для храма святой Екатерины

08:14, 27 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Мэр Екатеринбурга назвал места-фавориты для размещения кафедрального собора вместо сквера у Драмтеатра.
Александр Высокинский прокомментировал решение рабочей группы о трех потенциальных площадках под строительство храма святой Екатерины. Это, напомним, пустырь на Фурманова — Белинского, Приборстроительный завод на Горького, 17 и место снесенной телебашни. Мэр Екатеринбурга попросил отказаться от последней, мотивируя это тем, что Ледовая арена, строительство которой на этой площадке планирует УГМК, необходима городу, чтобы развивать спорт.
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Мы считаем, и это подтверждается специалистами, что технологически невозможно использовать под строительство собора площадку на месте бывшей телебашни, где планируется строительство ледовой арены. Там не просто выписано разрешение на строительство арены, но уже ведутся технологические работы, остановить их и что-либо переделать будет очень сложно. Это большие организационные и финансовые усилия, кроме того, ломает логику развития массового спорта в Екатеринбурге.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Также мэр полагает, что нужно выбрать для опроса одно из воскресений сентября. Все предложения отправят рабочей группе, которая в следующий раз соберется только в конце августа — начале сентября.

Напомним, Александр Высокинский даже после многотысячных восьмидневных протестов в сквере у Драмтеатра отстаивал эту площадку для строительства храма святой Екатерины. Отступить его заставили только заявления епархии и инвесторов.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Скверная история, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, гордума, Екатеринбург, Александр Высокинский
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