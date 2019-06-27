Высокинский попросил оставить две площадки для храма святой Екатерины

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Напомним , Александр Высокинский даже после многотысячных восьмидневных протестов в сквере у Драмтеатра отстаивал эту площадку для строительства храма святой Екатерины. Отступить его заставили только заявления епархии и инвесторов.

Также мэр полагаетчто нужно выбрать для опроса одно из воскресений сентября. Все предложения отправят рабочей группекоторая в следующий раз соберется только в конце августа — начале сентября.