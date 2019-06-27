Вторую сторону Малышевского моста перекроют до середины сентября

Направление от центра по Малышевскому мосту закроют с 29 июня. До 16 сентября там будут ремонтировать покрытие. В то же время обратное направление откроют для движения в обе стороны, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Изменятся маршруты автобусов № 4, 27 и 033. Автобус № 4 будет ходить до Высоцкого, № 27 по маршруту Малышева — Сыромолотова — Сиреневый бульвар — Новгородцевой. Для 27 автобуса ввели временные остановки «Каменные палатки», «Сыромолотова», а в направлении от центра отменили «Высоцкого», «Развилки», «Новгородцевой», «Школа».

Маршрут № 33 поедет по Мира, Первомайской, Комсомольской, Блюхера, Шефской и далее как обычно. Временно отменяются остановки в сторону УрФУ: «Профессорская», «Комсомольская», «д/о Шарташ». Но появятся другие, среди которых «Софьи Ковалевской», «Академическая», «Студенческая», «Сахалинская» и «Комсомольская». Водителей просят внимательно следить за дорожными указателями и следовать им.