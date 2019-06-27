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Во время опрессовок в Екатеринбурге нашли 24 повреждения труб

09:50, 27 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Проблемы возникли на 16 улицах.

Второй этап опрессовок в Екатеринбурге завершился. Во время испытаний, которые проходили с 24 по 27 июня, специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании обнаружили 24 повреждения. Их зафиксировали на улице Строителей, Серафимы Дерябиной, Пехотинцев, Данилы Зверева, Токарей, Красноармейской, Советской, Посадской, Волгоградской, Шевченко, Победы, Бакинских Комиссаров, Мельковской, Краснофлотцев, Бебеля, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК.

Еще на двух улицах: Воеводина и Новгородцевой — вода разлилась по асфальту. Пострадали два автомобиля. Владельцам машин возместят ущерб. Сейчас бригады ЕТК устраняют повреждения.

Напомним, екатеринбуржцев ждет также третий этап опрессовок. Он пройдет с 13 по 15 августа. Это необходимо для того, чтобы подготовить системы к отопительному сезону.

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История екатеринбурженки о том, как принять неутешительный диагноз, исправить врачебные ошибки.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, вода, Свердловская область , опрессовки, ЕТК, Екатеринбург
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