Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге за 500 тысяч продают салон с обнаженными парикмахерами

13:33, 27 Июнь 2019
dsc01724_008-2-1024x683.jpg
Фото: fan-fan-ekb.ru
Владелец FanFan обещает новому хозяину бизнеса высокий доход.

Салон красоты для мужчин FanFan на Крестинского, 63 в Екатеринбурге продают за полмиллиона рублей. Объявление появилось на сайте недвижимости N1.RU. Помещение уже прославилось благодаря своей идее: парикмахеры стригут посетителей в нижнем белье и кружевных масках.

В объявлении указано, что бизнес высокодоходный, а мастера — профессионалы. Вместе с салоном красоты новый владелец получит сайт, страницы в соцсетях и товарный остаток с оборудованием. В помещении площадью 62,5 квадрата четыре комнаты: для стрижки, маникюра и педикюра, массажа, отдыха. Также хозяин бизнеса отметил, что у салона уже есть 200 постоянных клиентов.

Журналист ЕТВ посещал FanFan и пробовал там подстричься. О своих смешанных чувствах он рассказывал здесь.

Папина почка
История екатеринбурженки о том, как принять неутешительный диагноз, исправить врачебные ошибки.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге за 500 тысяч продают салон с обнаженными парикмахерами»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , салон красоты, N1, мужчины, fan-fan
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Зрелище
Макаровский мост. Когда поедем?
Макаровский мост. Когда поедем?
От Светланы Зенковой
Что же случилось с дятловцами?
28 июня в 19:00
С Юрий Кунцевич