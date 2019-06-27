В Екатеринбурге за 500 тысяч продают салон с обнаженными парикмахерами
13:33, 27 Июнь 2019
Владелец FanFan обещает новому хозяину бизнеса высокий доход.
Салон красоты для мужчин FanFan на Крестинского, 63 в Екатеринбурге продают за полмиллиона рублей. Объявление появилось на сайте недвижимости N1.RU. Помещение уже прославилось благодаря своей идее: парикмахеры стригут посетителей в нижнем белье и кружевных масках.
В объявлении указано, что бизнес высокодоходный, а мастера — профессионалы. Вместе с салоном красоты новый владелец получит сайт, страницы в соцсетях и товарный остаток с оборудованием. В помещении площадью 62,5 квадрата четыре комнаты: для стрижки, маникюра и педикюра, массажа, отдыха. Также хозяин бизнеса отметил, что у салона уже есть 200 постоянных клиентов.
Журналист ЕТВ посещал FanFan и пробовал там подстричься. О своих смешанных чувствах он рассказывал здесь.
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