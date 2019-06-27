В Екатеринбурге еще на две недели перекроют дублер Серафимы Дерябиной

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На участке продолжают строить транспортную развязку на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной. Сотрудники АО « Трест Уралтрансспецстрой» не управились до 20 июня , хотя начали работать 11 февраля.

Рабочие продлили перекрытие дублера Серафимы Дерябиной от дома № 49/1 до № 55/1. Улица останется недоступной до 10 июлярассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.