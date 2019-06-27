В Екатеринбурге еще на две недели перекроют дублер Серафимы Дерябиной
19:02, 27 Июнь 2019
Улицу сделали недоступной для водителей с февраля.
Рабочие продлили перекрытие дублера Серафимы Дерябиной от дома № 49/1 до № 55/1. Улица останется недоступной до 10 июля, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
На участке продолжают строить транспортную развязку на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной. Сотрудники АО «Трест Уралтрансспецстрой» не управились до 20 июня, хотя начали работать 11 февраля.
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