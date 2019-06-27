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Организаторы Ural Music Night рассказали о перекрытиях улиц

17:33, 27 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Водители, крепитесь и планируйте свой пятничный вечер заранее.

Центр Екатеринбурга перекроют завтра, 28 июня, ради Ural Music Night. Пока будет идти фестиваль автомобилисты не смогут проехать по улице Чернышевского от дома № 3 до пересечения с Малышева, по проезду от перекрестка Горького — Дзержинского до Николая Никонова, рассказали ЕТВ в пресс-службе UMN.

Кроме того, на 45 минут с 23:00 до 23:45 ограничат движение на проспекте Ленина со стороны Ural Opera Ballet от Тургенева до Мамина Сибиряка. Если на каких-то площадках будет много гостей, организаторы фестиваля позвонят в ГИБДД, и через десять минут дорогу рядом перекроют.

Также на огороженном участке площади 1905 года с 00:00 26 июня до 06:00 29 июня запретили стоянку автомобилей. С 06:00 28 июня до 00:00 29 июня нельзя будет парковаться на самой площади. Если вы оставите машины в районе перекрытий и там, где стоянку запретили, за транспортом приедет эвакуатор. Чтобы не попасть впросак, смотрите нашу карту:

Папина почка
История екатеринбурженки о том, как принять неутешительный диагноз, исправить врачебные ошибки.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , перекрытие улиц, Ural Music Night, перекроют улицы
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