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В Свердловской области сбили 12-летного велосипедиста

16:43, 26 Июнь 2019
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Фото: УМВД по Свердловской области
Подросток стал пересекать проезжую часть и не заметил машину.
Велосипедист из Березовского попал в ДТП. 12-летний местный житель выезжал с прилегающей территории магазина, начал пересекать проезжую часть, но не убедился, что рядом нет машин. В итоге парня сбил Hyunday Хендай IX-35. Водитель сказал, что велосипедист неожиданно оказался перед автомобилем.

В результате ДТП мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами доставили в ДМБ № 9. В УМВД по Свердловской области отметили, что летом на дорогах становится больше велосипедистов, которым меньше 14 лет. Соответственно, растет число аварий. Правоохранители призывают родителей рассказывать своим детям-велосипедистам о ПДД
Мусорная проформа
Что изменится после взгляда Путина на баки в Верхней Салде.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, ДТП, велосипедист, Березовский, Свердловская область
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