В Свердловской области сбили 12-летного велосипедиста

Велосипедист из Березовского попал в ДТП. 12-летний местный житель выезжал с прилегающей территории магазина , начал пересекать проезжую часть , но не убедился , что рядом нет машин. В итоге парня сбил Hyunday Хендай IX-35. Водитель сказал , что велосипедист неожиданно оказался перед автомобилем.



