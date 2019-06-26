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В пяти скверах Екатеринбурга за полмиллиона обрежут 850 деревьев

10:07, 26 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Подрядчику придется убрать поросль ив и тополей.

Пять скверов Ленинского района Екатеринбурга ждет санитарная обрезка деревьев. Работы проведут в сквере на Большакова, Чапаева, в парке имени К. А. Архипова по улице Академика Бардина, на Амундсена и Волгоградской. В документах на сайте госзакупок указано, что победителю аукциона готовы заплатить 574 тысячи рублей.

Подрядчику придется обрезать кроны 847 деревьев, вырезать поросли 590 ив и тополей и еще 705 других пород. Кроме того, рабочим нужно будет повалить 42 аварийных дерева и утилизировать 269,4 кубических метра отходов. Привести скверы в порядок победитель аукциона должен до 30 октября 2019 года. Итоги тендера подведут 8 июля.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, деревья, госзакупки, скверы, Свердловская область , Екатеринбург
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