В пяти скверах Екатеринбурга за полмиллиона обрежут 850 деревьев
10:07, 26 Июнь 2019
Подрядчику придется убрать поросль ив и тополей.
Пять скверов Ленинского района Екатеринбурга ждет санитарная обрезка деревьев. Работы проведут в сквере на Большакова, Чапаева, в парке имени К. А. Архипова по улице Академика Бардина, на Амундсена и Волгоградской. В документах на сайте госзакупок указано, что победителю аукциона готовы заплатить 574 тысячи рублей.
Подрядчику придется обрезать кроны 847 деревьев, вырезать поросли 590 ив и тополей и еще 705 других пород. Кроме того, рабочим нужно будет повалить 42 аварийных дерева и утилизировать 269,4 кубических метра отходов. Привести скверы в порядок победитель аукциона должен до 30 октября 2019 года. Итоги тендера подведут 8 июля.
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