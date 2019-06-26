В конгресс-холле Екатеринбурга подготовили тайную комнату для Путина
18:38, 26 Июнь 2019
Площадку пришлось изменить ради саммита GMIS.
В конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» подготовили VIP-комнату совещаний для президента Владимира Путина. Главу государства ждут на саммит производства и индустриализации GMIS, который пройдет с 9 по 11 июля. Заседать президент будет в комнате под № 1. Журналистов в нее не пустили, но сообщили, что в ней есть все, что необходимо президенту. На самом деле, они все обустроены по одному принципу: черные кресла и зеркальные столики между ними.
Мусорная проформа
С какими проблемами столкнулась мусорная реформа.
Фото: ЕТВ
Всего в новом конгресс-холле готовы 39 трансформируемых переговорок. Количество комнат пришлось увеличить после того, как стало известно, что саммит GMIS пройдет в Екатеринбурге, сообщил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. И все ради главного мероприятия: после пленарного заседания четыре тысячи человек должны разойтись по секциям. Изначально проект предусматривал только девять помещений. Из-за саммита проект пришлось менять пять раз: решили благоустроить еще 20 гектаров прилегающей территории, закупили оборудование, которое прописано в международных стандартах (например, для синхронного перевода на восемь языков).
Главная площадка комплекса — многофункциональный зал на шесть тысяч человек, в котором планируют проводить концерты, боксерские соревнования и театрализованные шоу. Сцена и партер трансформируются под формат мероприятий с помощью подъемной платформы. В стенах зала размещены акустические панели и сабвуферы, которые подходят для концертов оперных исполнителей. На открытии конгресс-холла 30 августа выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Потом зал можно использовать для менее крупных мероприятий: там даже есть специальный задник, который позволяет избежать эффекта пустоты, оставляя открытым только две тысячи кресел.
Конгресс-центр уже получил разрешение на эксплуатацию. Сейчас мелкие работы продолжает уже эксплуатирующая организация «Росконгресс», также осталась уборка. Уже завтра, 27 июня, в конгресс-центре пройдет тестовое мероприятие — форум для работников сферы делового туризма.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Елена Панфилова. О коррупции, нормах отката и сроках для взяточников
Союз читателей
Книги и еда
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.