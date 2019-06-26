В конгресс-холле Екатеринбурга подготовили тайную комнату для Путина

Главная площадка комплекса — многофункциональный зал на шесть тысяч человек , в котором планируют проводить концерты , боксерские соревнования и театрализованные шоу. Сцена и партер трансформируются под формат мероприятий с помощью подъемной платформы. В стенах зала размещены акустические панели и сабвуферы , которые подходят для концертов оперных исполнителей. На открытии конгресс-холла 30 августа выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Потом зал можно использовать для менее крупных мероприятий: там даже есть специальный задник , который позволяет избежать эффекта пустоты , оставляя открытым только две тысячи кресел.



