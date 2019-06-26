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В Екатеринбурге за 151 тысячу снесут двухэтажный магазин на Фурманова

11:59, 26 Июнь 2019
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Фото: скриншот с Яндекс.Карт
Здание признали самовольной постройкой и потребовали убрать.

Администрация Екатеринбурга заплатит 151,5 тысячи рублей за снос двухэтажного магазина на Фурманова, 113А. В документах, опубликованных на сайте госзакупок, указано, что здание площадью 166,5 квадрата является самовольной постройкой. Разрешение на строительство никто не давал.

Мэрия выиграла суд у предпринимателя Алексея Кочеткова, выступавшего против сноса постройки, еще год назад. За восемь лет до этого бизнесмену выделили участок на Фурманова для павильона «Урал-Шина», но вместо него предприниматель построил двухэтажный магазин. Разрешения на строительство этого объекта у него не было.

Кроме того, в деле на сайте свердловского Арбитражного суда есть информация о том, что Фурманова является магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения. И поскольку это место — территория общего пользования, строительство магазина на ней запрещено.

Кто снесет незаконную постройку, определят 8 июля.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, госзакупки, Арбитражный суд, незаконные объекты, строительство, Свердловская область , Екатеринбург
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