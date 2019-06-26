В Екатеринбурге тарифы на холодную воду и канализацию повысят с 1 июля

Екатеринбуржцев предупреждают, что с 1 июля холодная вода и очистка сточных вод подорожают. Стоимость тысячи литров питьевой воды станет выше на одну копейку, водоотведения и очистки сточных вод — на 85 копеек за тысячу литров. При расчете услуг коммунальщики используют кубометры. Кубометр холодной воды оценили в 29,82 рубля (+20% НДС), а отведения и очистки — в 19,21 рубля (+20% НДС), сообщили ЕТВ в пресс-службе «Водоканала».

При этом рост тарифов не повлияет на качество питьевой воды, поскольку расходы на нее снижать не планируют. Коммунальщики обещают, что продолжат использовать качественные реагенты и современные полимерные материалы для строительства сетей.