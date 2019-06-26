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Усадьбу Харитонова в Екатеринбурге отремонтируют за 4,6 миллиона

08:32, 26 Июнь 2019
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Фото: Google.Карты
Здание хотят осовременить.

Дом Харитонова на улице Карла Либкнехта, 44 отреставрируют для современного использования. На ремонтные работы планируют потратить 4,6 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок.

Победитель конкурса должен отреставрировать здание бывшей конюшни, привести в порядок козырьки, крыльцо, цоколь и отмостки, заменить кровлю и восстановить кирпичную кладку карниза. Помещения старинной усадьбы нужно перепланировать, при этом историчный облик должен быть сохранен.

Дом Харитонова является объектом культурного наследия федерального значения. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых была окончательно построена на Вознесенской горке в 1824 году.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, Харитоновский парк, усадьба
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