Прокуратура проверит, законно ли мэрия продала баню на Куйбышева
14:30, 26 Июнь 2019
Депутаты гордумы отчитали чиновников за неоднозначную сделку.
Депутаты гордумы попросили прокуратуру, СК и Счетную палату разобраться, законно ли была продан участок под городской баней «Бодрость» на Куйбышева. На заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям и по муниципальной собственности чиновники горадминистрации не смогли ответить ни на один вопрос народных избранников по этой сделке, рассказал ЕТВ Григорий Вихарев.
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депутат гордумы, директор «Спецавтобазы»
Это не камень в их [чиновников] огород, потому что этим занимался предыдущий созыв администрации. Мы просим прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату разобраться [в этом деле]. Будем заказывать экспертизу. Почему за 15% была продана доля, принадлежащая ЕМУП «Бодрость»? На наш взгляд, [цена] существенно занижена. Почему не 50, не 100 и не 5?
Цена выкупа участка под «Бодрость» составила 6,5 миллиона рублей — это 15% от кадастровой стоимости. Прокуратура уже начала проверку.
Гордума давно интересуется «Бодростью». «Мне даже говорить нечего, волосы шевелятся. Предоставьте мне документы данной сделки! Кто выступил инициатором? Крупный девелопер? Нужно подытожить этот беспредел», — говорил Григорий Вихарев на одном из заседаний гордумы в апреле.
На месте «Бодрости» должны построить новый комплекс по франшизе «Сандунов». Новое здание будет трехэтажным. На первом и втором этажах разместятся мыльные, парные, массажные на 300 человек, кабинеты красоты, магазин фирменных товаров«Сандунов», кухня и прачечная. На третьем этаже — офисы. Завершится строительство нового комплекса в третьем квартале 2019 года.
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