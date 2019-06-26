Прокуратура проверит, законно ли мэрия продала баню на Куйбышева

депутат гордумы, директор «Спецавтобазы»

Это не камень в их [чиновников] огород , потому что этим занимался предыдущий созыв администрации. Мы просим прокуратуру , Следственный комитет и Счетную палату разобраться [в этом деле]. Будем заказывать экспертизу. Почему за 15% была продана доля , принадлежащая ЕМУП « Бодрость»? На наш взгляд , [цена] существенно занижена. Почему не 50 , не 100 и не 5?