Главная «ЕТВ»НовостиГород

Мэр Екатеринбурга разрешил построить жилье на территории завода ЖБИ

15:10, 26 Июнь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Компания «ЛСР. Недвижимость-Урал» начала планировку.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о разработке проекта планировки и межевания территории завода ЖБИ. На площадке будет жилая застройка. Ей займется «ЛСР. Недвижимость-Урал». Как рассказал в беседе с корреспондентом ЕТВ управляющий компанией Владимир Крицкий, фирме досталась территория в 38 гектаров, 25 из которых планируют заполнить жильем.

Мусорная проформа
С какими проблемами столкнулась мусорная реформа.
Владимир Крицкий
депутат гордумы и застройщик

Мы приступаем к планировке. В прошлом году на 13 гектарах мы провели реконструкцию. Перевели все производство в один блок, но оставили его [производство — прим. ЕТВ] в прежнем объеме. Неиспользованными остались 25 гектаров, их мы используем как реновацию под жилую застройку. Планируем, что разработаем проект уже в этом году.

Владимир Крицкий

По словам Крицкого, «ЛСР. Недвижимость-Урал» решает здесь две задачи: первая — производство остается в полном объеме благодаря современным технологиям, вторая — создание жилой зоны позволит улучшить экологическую обстановку.

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Мэр Екатеринбурга разрешил построить жилье на территории завода ЖБИ»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, постановление, ЛСР, застройка, жилье, Свердловская область , Екатеринбург, Владимир Крицкий
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Союз читателей
Книги и еда
Книги и еда
От Светланы Зенковой
Елена Панфилова. О коррупции, нормах отката и сроках для взяточников
26 июня в 19:30
С Елена Панфилова