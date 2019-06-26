Мэр Екатеринбурга разрешил построить жилье на территории завода ЖБИ
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о разработке проекта планировки и межевания территории завода ЖБИ. На площадке будет жилая застройка. Ей займется «ЛСР. Недвижимость-Урал». Как рассказал в беседе с корреспондентом ЕТВ управляющий компанией Владимир Крицкий, фирме досталась территория в 38 гектаров, 25 из которых планируют заполнить жильем.
Мы приступаем к планировке. В прошлом году на 13 гектарах мы провели реконструкцию. Перевели все производство в один блок, но оставили его [производство — прим. ЕТВ] в прежнем объеме. Неиспользованными остались 25 гектаров, их мы используем как реновацию под жилую застройку. Планируем, что разработаем проект уже в этом году.
По словам Крицкого, «ЛСР. Недвижимость-Урал» решает здесь две задачи: первая — производство остается в полном объеме благодаря современным технологиям, вторая — создание жилой зоны позволит улучшить экологическую обстановку.