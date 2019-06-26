Мэр Екатеринбурга разрешил построить жилье на территории завода ЖБИ

депутат гордумы и застройщик

Мы приступаем к планировке. В прошлом году на 13 гектарах мы провели реконструкцию. Перевели все производство в один блок, но оставили его [производство — прим. ЕТВ] в прежнем объеме. Неиспользованными остались 25 гектаров, их мы используем как реновацию под жилую застройку. Планируем, что разработаем проект уже в этом году.