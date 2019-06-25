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Метро Екатеринбурга заплатит три миллиона за сканер для досмотра клади

08:42, 25 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
В стоимость аппарата входит его транспортировка и установка.

Екатеринбургский метрополитен потратит 3,1 миллиона рублей на рентгенотелевизионную установку досмотра ручной клади. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. В документах указано, что метро купит один сканер с определенными характеристиками: проникающая способность по стали не менее 32 миллиметров, рабочий диапазон температур от нуля до +50 градусов Цельсия, размер досмотрового тоннеля не меньше 650 на 760 миллиметров, возможность работать круглосуточно, информация должна передаваться с помощью изменения интенсивности цвета.

Кроме того, заказчик требует, чтобы рентгеновский генератор был российского производства и имел отдельный пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем. В стоимость сканера входит его доставка и установка, но на какой станции он будет работать, неизвестно. Итоги аукциона подведут 16 июля.

Напомним, в метро Екатеринбурга повысили проезд с 28 до 32 рублей. Свердловское правительство одобрило такое решение. Предполагается, что теперь денег хватит не только на ремонт старых вагонов, но и на закупку новых. В апреле 2019 года в метро запустили два новых состава. Они обошлись бюджету в 500 миллионов рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, госзакупки, сканер, Метрополитен, метро Екатеринбург, Свердловская область , Екатеринбург
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