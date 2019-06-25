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«Гортранс» Екатеринбурга отказался от 27 автобуса

15:00, 25 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
В предприятии объяснили, что решения о смене перевозчика не было.

Екатеринбургское муниципальное предприятие «Гортранс» опровергло информацию о том, что автобус № 27, которым сейчас занимается коммерческий перевозчик, передадут ему. Информация о передаче маршрута появилась накануне на сайте Е1. Директор предприятия Сергей Нугаев заявил журналистам, что у «Гортранса» все готово и осталось лишь оформить документы. По данным Е1, 27 маршрут станет муниципальным в середине июля.

Когда ЕТВ дозвонился до «Гортранса» сегодня, 25 июня, чтобы уточнить информацию, в управлении нам задали вопрос: «А почему вы Е1 не звоните?» А потом ответили, что автобусом № 27 продолжает заниматься ПАТП «Город» и решения о том, чтобы сделать маршрут муниципальным, не было.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Транспортная реформа, Екатеринбург, Свердловская область , транспортная реформа, транспорт, автобус, Гортранс
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