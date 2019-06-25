«Гортранс» Екатеринбурга отказался от 27 автобуса

Екатеринбургское муниципальное предприятие «Гортранс» опровергло информацию о том, что автобус № 27, которым сейчас занимается коммерческий перевозчик, передадут ему. Информация о передаче маршрута появилась накануне на сайте Е1. Директор предприятия Сергей Нугаев заявил журналистам, что у «Гортранса» все готово и осталось лишь оформить документы. По данным Е1, 27 маршрут станет муниципальным в середине июля.

Когда ЕТВ дозвонился до «Гортранса» сегодня, 25 июня, чтобы уточнить информацию, в управлении нам задали вопрос: «А почему вы Е1 не звоните?» А потом ответили, что автобусом № 27 продолжает заниматься ПАТП «Город» и решения о том, чтобы сделать маршрут муниципальным, не было.