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Ельцин Центр закроют на два дня из-за приезда Путина

11:18, 25 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
В здании будут проходить губернаторские приемы.

Доступ в Ельцин Центр ограничат 7 и 9 июля. На эти даты намечены официальные приемы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по «Иннопрому» и саммиту GMIS. Ожидается визит президента РФ Владимира Путиа.

Сегодня арендаторы ЕЦ получили соответствующее письмо от исполнительного директора Александра Дроздова, пишет 66.ru, чья редакция тоже располагается в помещении. «Мероприятия будут проходить при участии первых лиц правительства РФ и Свердловской области. В связи с высоким статусом мероприятий вводится особый режим работы здания», — говорится в документе. Сообщается также, что 8 июля не всех посетителей будут пускать в атриум.

Ранее министр промышленности РФ Денис Мантуров пригласил Владимира Путина на промышленную выставку «Иннопром» и саммит GMIS в Екатеринбург. «Хорошо. Попробую», — ответил президент РФ.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, GMIS, Иннопром, Екатеринбург, Владимир Путин, Ельцин Центр, Владимир Путин
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