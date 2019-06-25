Движение трамваев на Победы — Индустрии закроют на три дня
15:55, 25 Июнь 2019
С вечера 5 июля до утра 8 июля на пересечении улиц будут ремонтировать пути.
Движение трамваев № 7,8,22 и 24, которые идут по улице Победы от остановки «Кузнецова» до «Лукиных» в обоих направлениях, закроют с 23 часов 5 июля до 6 часов 8 июля. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, это необходимо для ремонта путей на перекрестке Победы — Индустрии. Во время реконструкции трамвайных путей автомобилисты не смогут ездить через перекресток тоже.
Напоминаем также, что до 30 июня на улице Рассветной между домами № 11 и № 13Д ремонтируют дорогу. Советуем заранее планировать свой путь. Для этого смотрите нашу карту:
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