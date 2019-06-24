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Уральскую биеннале покажут на «Иннопроме»

18:19, 24 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Перед гостями выступят Алиса Прудникова и Татьяна Ярошевская.

На стенде Екатеринбурга на «Иннопроме» 10 июля презентуют V Уральскую индустриальную биеннале современного искусства. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

К участию приглашены представители власти, госкорпораций, производственных холдингов, крупнейших культурных и образовательных учреждений. Перед гостям выступят комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская и другие.

В 2019 году Уральская биеннале пройдет с 12 сентября по 1 декабря. Выставка займет два этажа корпуса Уральского оптико-механического завода и кинотеатр «Колизей».

В основном проекте биеннале поучаствуют 70 художников и художественных коллективов из 23 стран. Темой выставки станет «Бессмертие».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Уральская биеннале, Иннопром, Екатеринбург
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