Уральскую биеннале покажут на «Иннопроме»

На стенде Екатеринбурга на «Иннопроме» 10 июля презентуют V Уральскую индустриальную биеннале современного искусства. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

К участию приглашены представители власти, госкорпораций, производственных холдингов, крупнейших культурных и образовательных учреждений. Перед гостям выступят комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская и другие.

В 2019 году Уральская биеннале пройдет с 12 сентября по 1 декабря. В ыставка займет два этажа корпуса Уральского оптико-механического завода и кинотеатр « Колизей».

В основном проекте биеннале поучаствуют 70 художников и художественных коллективов из 23 стран. Темой выставки станет «Бессмертие».