Уральскую биеннале покажут на «Иннопроме»
18:19, 24 Июнь 2019
Перед гостями выступят Алиса Прудникова и Татьяна Ярошевская.
На стенде Екатеринбурга на «Иннопроме» 10 июля презентуют V Уральскую индустриальную биеннале современного искусства. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
К участию приглашены представители власти, госкорпораций, производственных холдингов, крупнейших культурных и образовательных учреждений. Перед гостям выступят комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская и другие.
В 2019 году Уральская биеннале пройдет с 12 сентября по 1 декабря. Выставка займет два этажа корпуса Уральского оптико-механического завода и кинотеатр «Колизей».
В основном проекте биеннале поучаствуют 70 художников и художественных коллективов из 23 стран. Темой выставки станет «Бессмертие».
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