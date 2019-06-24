Главная «ЕТВ»НовостиГород

Подземный переход на Эльмаше демонтируют за 45 миллионов

09:20, 24 Июнь 2019
image.jpg
Фото: Яндекс.Карты
Подрядчик должен выполнить работу на перекрестке Фронтовых бригад-Старых большевиков до середины октября 2020 года.

Подземный пешеходный переход на пересечении улиц Фронтовых бригад-Старых большевиков уберут. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Городское благоустройство». За демонтаж пешеходного перехода победителю аукциона предлагают 45,2 миллиона рублей.

Подрядчику придется избавиться от облицовки лестниц, подземной части, камер и засыпать котлован обратно. После себя компании нужно восстановить нарушенное благоустройство, в том числе сделать покрытие, разметку, посадить газон и деревья, а также установить светофоры и ограждения. Победитель аукциона должен исполнить контракт до 15 октября 2020 года.

Вопрос о демонтаже перехода подняли еще в 2016 году. Тогда его признали аварийным.


Кодекс шоколатье
ЕТВ отправился на сладкое производство, чтобы узнать, как правильно готовят и едят лакомство.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Подземный переход на Эльмаше демонтируют за 45 миллионов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, госзакупки, подземный переход, переход, Эльмаш, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
На сцене
Религиозная тема и театр
Религиозная тема и театр
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
От Светланы Зенковой
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.