Подземный переход на Эльмаше демонтируют за 45 миллионов
09:20, 24 Июнь 2019
Подрядчик должен выполнить работу на перекрестке Фронтовых бригад-Старых большевиков до середины октября 2020 года.
Подземный пешеходный переход на пересечении улиц Фронтовых бригад-Старых большевиков уберут. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Городское благоустройство». За демонтаж пешеходного перехода победителю аукциона предлагают 45,2 миллиона рублей.
Подрядчику придется избавиться от облицовки лестниц, подземной части, камер и засыпать котлован обратно. После себя компании нужно восстановить нарушенное благоустройство, в том числе сделать покрытие, разметку, посадить газон и деревья, а также установить светофоры и ограждения. Победитель аукциона должен исполнить контракт до 15 октября 2020 года.
Вопрос о демонтаже перехода подняли еще в 2016 году. Тогда его признали аварийным.
Кодекс шоколатье
ЕТВ отправился на сладкое производство, чтобы узнать, как правильно готовят и едят лакомство.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
На сцене
Религиозная тема и театр
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.