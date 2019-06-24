Подземный переход на Эльмаше демонтируют за 45 миллионов

Подземный пешеходный переход на пересечении улиц Фронтовых бригад-Старых большевиков уберут. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Городское благоустройство». За демонтаж пешеходного перехода победителю аукциона предлагают 45,2 миллиона рублей.

Подрядчику придется избавиться от облицовки лестниц, подземной части, камер и засыпать котлован обратно. После себя компании нужно восстановить нарушенное благоустройство, в том числе сделать покрытие, разметку, посадить газон и деревья, а также установить светофоры и ограждения. Победитель аукциона должен исполнить контракт до 15 октября 2020 года.

Вопрос о демонтаже перехода подняли еще в 2016 году. Тогда его признали аварийным.



