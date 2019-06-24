Наклейку «Город бесов» сменил плакат «Надо больше куполов»
10:42, 24 Июнь 2019
Екатеринбуржцев не отпускает тема храма.
Тема строительства храма святой Екатерины не отпускает жителей уральской столицы. Недалеко от сквера у Драмтеатра появился плакат «Надо больше куполов». На нем в черно-белой гамме изображена спина мужчины с огромной татуировкой в виде храма. На фоне татуировки красуется надпись «Надо больше куполов».
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На прошлой неделе Екатеринбург захватила акция «Город бесов». Таблички с цитатой журналиста Владимира Соловьева заполонили город. Одна из них тоже была около сквера у Драмтеатра. Кроме того, неделю назад указатель «город бесов» появился на Кольцовском тракте, но его убрали. Во вторник, 18 июня, там же сделали табличку «город храбрых». Именно так назвал Екатеринбург губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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