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Наклейку «Город бесов» сменил плакат «Надо больше куполов»

10:42, 24 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Екатеринбуржцев не отпускает тема храма.

Тема строительства храма святой Екатерины не отпускает жителей уральской столицы. Недалеко от сквера у Драмтеатра появился плакат «Надо больше куполов». На нем в черно-белой гамме изображена спина мужчины с огромной татуировкой в виде храма. На фоне татуировки красуется надпись «Надо больше куполов».

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На прошлой неделе Екатеринбург захватила акция «Город бесов». Таблички с цитатой журналиста Владимира Соловьева заполонили город. Одна из них тоже была около сквера у Драмтеатра. Кроме того, неделю назад указатель «город бесов» появился на Кольцовском тракте, но его убрали. Во вторник, 18 июня, там же сделали табличку «город храбрых». Именно так назвал Екатеринбург губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Скверная история, сквер у Драмтеатра, плакат, город бесов, Свердловская область , Екатеринбург
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